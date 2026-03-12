Limon fiyatları 100 lirayı geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Ticaret Bakanlığı, ithal limonlara uygulanan gümrük vergisini yüzde 54’ten yüzde 10’a indirdi. Uygulama, tezgahlarda fiyatı 100 lirayı aşan limonlar için 31 Temmuz’a kadar geçerli olacak.
Limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini amacıyla ürünün üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkate alınarak ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde yüzde 10 olarak yeniden düzenlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte gözetilmesi amacıyla, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanmakta ve gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.
Limon ithalatında vergi indirimi
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: