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Ekonomi Limonda ihracat kısıtlaması çiftçiyi vurdu Tarlada fiyat düştü ama pazar-manavda değişmedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Limonda ihracat kısıtlaması çiftçiyi vurdu: Tarlada fiyat düştü ama pazar-manavda değişmedi

Koronavirüs salgını sonrası fiyat artışlarını engellemek için ihracat kısıtlaması getirilen limon bir türlü ucuzlamadı. Adana ve Mersin'de kilosu 3-4 liraya kadar düşen limon, büyükşehirlerdeki pazarlarda 10 liradan satılıyor. Bazı marketlerde ise limon fiyatının 15 liraya kadar çıktığı görülüyor. İç piyasadaki yetersiz talep nedeni ile ellerindeki limonların yüzde 20'sinin çürüdüğünü belirten Mersinli üreticiler, bakanlıktan ihracatın yeniden serbest bırakılmasını istiyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
Tarlada fiyatı 4 lira olan limon, büyükşehirlerdeki pazarlarda 10, marketlerde 15 liradan satılıyor.
Tarlada fiyatı 4 lira olan limon, büyükşehirlerdeki pazarlarda 10, marketlerde 15 liradan satılıyor.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanması sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönde etkilediği herkesin malumu.

Vatandaşların yoğun talebi nedeniyle fiyatında büyük artış yaşanan ürünlerden biri de limon oldu. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışını engellemek için ihracatı ön izne bağladı.

MARKETLERDE 15 LİRADAN SATILIYOR

Bakanlığın bu adımına rağmen İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerde limon fiyatlarında ucuzlama olmadı. Pazarlarda 9-10 liradan satılan limon, bazı marketlerde 15 liradan satıldığı görüldü.

Mersin ve Adana halinde ikinci el limon 2 liradan, birinci kalite ise 4 liradan satılıyor.

TARLADA 3-4 LİRADAN GİDİYOR

Adana ve Mersin hallerinde kilosu 3-4 liradan satılan limonun, büyükşehirlerde 10 liradan satılması ise yıllardır çözülemeyen bir sorunu yeniden gündeme getirdi.

LİMON ÜRETİCİLERİ: TALEP YOK, LİMONLAR ÇÜRÜYOR

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, koronavirüs salgını sonrası restoran, lokanta ve otellerin çalışmadığını hatırlatarak iç piyasada limona olan talebin çok azaldığını söyledi.

Hallerde limon satılmadığını belirten Şahin, üreticilerin ellerindeki malların yüzde 20'sinin çürüdüğünü belirtti.

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Limon üreticileri için şu an en büyük sorununun tarla ile pazar arasındaki fiyat farkı olmadığını belirten Şahin, "Ellerimizdeki ürünleri satamıyoruz. Mal çıkmıyor. Sorun artık 2-3 lira olması değil. Bu malın piyasada satılması gerekir. Bir sandıkta limon çürürse, etrafındaki bütün limonları çürütür. Erdemli'deki şu an mevcut limonlar Türkiye'nin 5 yıl ihtiyacını karşılayabilir. Türkiye'de insanlar limon kullanımını bilmiyor. Limon tüketim alışkanlığımız yok." diye konuştu.

BAKANLIĞA İHRACAT ÇAĞRISI

Çiftçinin acilen ihracat ön iznini kaldırılmasını istediğini belirten Şahin, "İhracat yapmamakla limonun geleceği öldürülüyor. Pazarlardaki ağırlığımız sona erecek. Şu anda fabrikalar ve işçiler çalışmıyor. Çiftçi de zarar ediyor" ifadelerini kullandı.

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