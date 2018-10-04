LNG ticareti artıyor: Enerji fiyatları düşecek

Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasası son dönemde artan yatırımlar ve teknolojik gelişmelerle payını artırmaya devam ediyor.

Küresel LNG ihracatındaki artışın yüzde 75'ini ABD’nin sağlayacağını ifade eden Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, “ABD'nin küresel LNG piyasasındaki payı, bu artışla birlikte yüzde 4'ten yüzde 20'ye yükselecek. Bunun ticaret, fiyatlar, enerji güvenliği ve jeopolitiği açısından önemli sonuçları olacak" dedi.

Küresel doğalgaz piyasasını gelecek yıllarda 3 önemli faktörün şekillendireceğini vurgulayan Birol, bunları Çin’in dünyanın en büyük doğalgaz ithalatçısı haline gelmesi, ABD'nin doğalgaz üretimi, LNG ihracatındaki hızlı artış ve imalat sektörünün doğalgaz talebinde lider konumuna yerleşmesi olarak sıraladı.

LNG piyasalarının geleceği ve enerji fiyatlarına yansımasını yenisafak.com’a değerlendiren Prof. Dr. Nurşin Güney de, teknolojik gelişmelere vurgu yaparak, LNG piyasasının enerji fiyatlarına yansımasının yakın olduğunu ifade etti.

“Enerji teknolojisine dönüş”

Enerji piyasalarında jeopolitik risklerin devam ettiğini ifade eden Güney, Rusya’nın enerji teknolojisine dönüş yaptığını ve yatırımlarını artırdığını ifade etti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'nın küresel LNG piyasasındaki mevcut yüzde 4'lük payının, 2035'e kadar yüzde 15-20 seviyelerine çıkartılabileceğini ifade etti.

Küresel LNG ihracatı toplam 393,4 milyar metreküp oldu.( İnfografik: Emir Ece )

Küresel LNG ithalatının yüzde 60'ını gerçekleştiren Japonya, Çin ve Güney Kore, Rusya'nın ana pazarı olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

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EKONOMİ Rusya'dan LNG hamlesi: Payını yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyor

Rusya Enerji Bakanlığı Petrol, Doğalgaz Üretim ve Nakliye Departmanı Başkanı Aleksandr Gladkov da 2035'e kadar artacak küresel doğalgaz talebi nedeniyle arz tarafında yıllık 200 milyon tonluk boşluk oluşacağını ve Rusya'nın LNG üretimini yıllık 83 milyon tona çıkararak bu boşluğu kapatacağını ifade etmişti.

Ülkenin geçen yıla kadar LNG ihracatı yapılan tek tesisi Sahalin 2'nin ardından Novatek önderliğinde 27 milyar dolarlık yatırımla devreye alınan Yamal LNG tesisi, Rusya'da son dönemde ön plana çıkan projelerin başında geliyor.

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi ve ihracatçısı konumundaki Gazprom, küresel LNG piyasasındaki payını artırmak için Baltık LNG ve Vladivostok LNG tesislerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya, yaptırımlara rağmen Total ve Novatek arasındaki iş birliğiyle Kutup bölgesinde de genişlemeye devam edecek.

LNG projeleri

ABD'nin halen onaylanan ve inşası devam eden toplam 8,5 milyar metreküp kapasiteli 5 LNG terminali projesi bulunurken, ülkede, onaylanan ancak inşası başlamayan 7 milyar metreküp kapasiteli 4 projenin yanı sıra, toplam kapasitesinin 27 milyar metreküpü bulacak 16 proje de başvuru aşamasında bulunuyor.

Avustralya'da ise yaklaşık 75 milyar metreküp kapasiteli 8 LNG terminali aktif olarak kullanılırken, yaklaşık 22 milyar metreküp kapasiteli 2 projesinin daha bu yıl devreye alınması planlanıyor.

“AB’nin derdine derman değil”

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarına ilişkin sondaj faaliyetleri devam ederken, artan maliyetler ve siyasal sorunlar da bölgedeki doğalgaz ve petrolün uluslararası piyasaya aktarılmasında temel sorunları teşkil ediyor. Kıbrıs merkezli sorunun yanında Doğu Akdeniz’de bölge ülkelerinin birbirleriyle olan sorunları da devam ediyor.

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AB’nin Doğu Akdeniz’deki tutumunun provoke edici olduğunu ifade eden Nurşin Güney, Doğu Akdeniz’deki siyasal sorunların neticesinde hidrokarbon yataklardaki enerjinin çıkarım ve aktarım maliyetinin dikkat çekerek, bölgedeki enerjinin AB’nin de derdine derman olamayacağını ifade etti.

Türkiye kaynak çeşitliliğini artırıyor

Türkiye’de 2017 yılında 53,5 milyar m³ doğalgaz tüketimi gerçekleşirken, gaz talebinin karşılanmasında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Doğalgazda kaynak çeşitliliğini artırmak için LNG yatırımlarını da hızlandıran Türkiye, Cezayir’den 4.7 milyar, Nijerya’dan 2.1, Katar’dan da 1.6 milyar m³ doğalgaz ithal ediyor.

Türkiye ihtiyaçları için enerji ithalatına devam ederken, kaynak arayışlarına da devam ediyor. Fatih sondaj gemisinden sonra Oruç Reis sondaj gemisi de harekete geçti.

Türkiye'nin ana LNG tedarikçileri ( İnfografik: Emir Ece )

Enerji arz güvenliğinin sağlanması için çalışmalar devam ederken, yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma tesisi (FSRU)’ları Aliağa/İzmir ve Dörtyol/Hatay’da işletmeye alınmış. Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU)'nin İletim Şebekesine Bağlantı Sistemine yönelik çalışmaların ise devam ettiği açıklandı.

İzmir Aliağa

Yıllık kapasitesinin 5,3 milyon ton olması planlanan FSRU ile Türkiye'nin enerji arz güvenliğine günlük 20 milyon metreküp gaz arzı yapılabilecek.

EKONOMİ Afrika'nın doğalgaz merkezi Nijerya