LNG’de 40 milyar metreküplük anlaşma

Türkiye’nin doğal gaz alanında bayrak taşıyıcı şirketi olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz şirketi Shell arasında stratejik bir anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndaki imza törenine Bakan Alparslan Bayraktar da katıldı.

2027 YILINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

İmza töreninde doğal gazda dengeli bir tedarik portföyü oluşturmak amacıyla komşu ülkelerle ve uluslararası şirketlerle çalışmalar yürüttüklerini belirten Bayraktar, “Anlaşma kapsamında 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı gerçekleştirilecek” dedi.

Anlaşmanın iki şirket arasında bir alım-satım işleminin ötesinde olduğuna vurgu yapan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Anlaşma kapsamında gemilerle LNG taşımacılığı alanında BOTAŞ’ın farklı ve kritik kabiliyetler edinecek olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle, BOTAŞ bölgesel doğal gaz ticaretindeki etkin rolünü daha da güçlendirecek ve daha da genişletecek.”

3,2 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

Türkiye're günlük 7 buçuk milyon metreküpün üzerinde bir üretimin olduğunu ifade eden Bayraktar, “Yani 3,2 milyon hanenin gaz ihtiyacını kendimiz üretiyoruz. 15 Ağustos’ta günlük bazda bir üretim rekoru kırarak 7 milyon 609 bin metreküpe ulaştık” diye konuştu.

TÜRKİYE GAZDA BÖLGESEL AKTÖR

Türkiye’nin altyapı yatırımlarıyla 70-80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumda olduğunu, bu kapsamda Bulgaristan, Macaristan Romanya ve Sırbistan'a doğal gaz ihraç ettiklerinin altını çizen Bayraktar, “Türkiye artık kendi doğal gazını üreten, tedarik kaynaklarını çeşitlendiren, güçlü altyapısı ile ihracat yapabilen, Avrupa’nın ve bölgesinin arz güvenliğine katkı sağlayan doğal gaz merkezi olma yolunda hızla ilerleyen bir ülke konumundadır” değerlendirmesini yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Alparslan Bayraktar 2002 yılının Türkiye'de doğal gaz için milat olduğunu açıklarken, şunları kaydetti: "Bugün doğal gaz 81 ilimiz, 862 yerleşim yeri ve

212 OSB’ye ulaştı."







