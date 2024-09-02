"2 MİLYON ADET ÜRETİM VAR"

Avcı, Ponza literatürde 'beyaz altın' olarak biliniyor. Ponza rezervinin dünya genelinde yüzde 70'i, Türkiye'de bulunmakta. Türkiye genelinin ise yüzde 70'i, Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde bulunmaktadır. Bölgemizde yaklaşık olarak 25 ponza ocağı mevcut. 47 adet ise bims üretimi yapan fabrikamız mevcuttur. Ponza yüzde 90 inşaat malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ponza tekstil, tarım, kozmetik ürünlerinde ve gözenekli olmasında dolayı ısı yalıtımı bulunduğundan inşaat sektöründe daha çok kullanılmaktadır. Fabrikalarımızın tamamında günlük olarak yaklaşık 2 milyon adet üretim var. Biriket olarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Gaziantep, Hakkari ve Trabzon'a kadar gönderilmektedir. Ayrıca bims fabrikası olan bazı illere de ham madde olarak gönderiliyor. Bimsin ilimize yıllık olarak 6 milyar TL bir katkısı söz konusudur. İstihdam anlamında da ciddi katkıları olmakla beraber, dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişi geçimini bu işten sağlıyor" dedi.