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Ekonomi

M çiçeği virüsü ekonomik etkisini göstermeye başladı: Borsada ilaç şirketleri peş peşe değer kazandı

Maymun Çiçeği virüsü dünyanın bir çok ülkesinde yayılırken ekonomik etkilerini de göstermeye başladı. Hızla yayılan virüs bütün dünyayı tedirgin ederken bu virüse karşı ilaç geliştiren şirketlerin borsadaki hisseleri değer artırdı. Temas yoluyla bulaşan maymun çiçeği, hava yolu şirketlerinin hisselerinde ise düşüşe neden oldu. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıkladı.

Seda Ekinci
16:11 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:09 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
M çiçeği virüsü borsada ilaç şirketlerine kazandırdı
M çiçeği virüsü borsada ilaç şirketlerine kazandırdı
Maymun çiçeği virüsünün (Mpox) Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla yayılma potansiyeli, dünya çapında endişeye sebep olurken, ekonomik etkileri de kendini göstermeye başladı.

Virüsün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla yayılma potansiyeli, dünya çapında endişeye sebep olurken, şirketlerin hisseleri de bu durumdan etkilendi.


Ağustosta borsalarda ilaç, tıbbi teknoloji ve biyofarmasötik şirketleri kazandı.

Geçen ay Japon tıbbi malzeme şirketi Japon Precision System Science'ın hisseleri yüzde 67,1, Danimarkalı şirket Bavarian Nordic'in hisseleri yüzde 43,4 değer kazandı.

  • Borsalarda, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline yüzde 9,6, merkezi İsviçre'de bulunan ilaç üreticisi Novartis yüzde 8,4, Fransa merkezli ilaç şirketi Sanofi yüzde 7,3, ABD merkezli ilaç ve tıbbi teknoloji şirketi Johnson & Johnson yüzde 5,1, ABD merkezli Merck & Co yüzde 4,7, Çin merkezli Shanghai ZJ Bio-Tech Co yüzde 4,5, ABD merkezli biyofarmasötik şirketi Gilead Sciences yüzde 3,9, Almanya merkezli Bayer yüzde 1,3, İsviçre merkezli Roche yüzde 0,5 kazandırdı.

Yatırımcısına, Çinli Sinopharm Group yüzde 1, ABD merkezli ilaç şirketleri Pfizer yüzde 5, Emergent Biosolutions da yüzde 34,6 kaybettirdi.

Hava yolu şirketleri değer kaybetti

Analistler, virüsün koronavirüs gibi küresel çapta yayılabileceğine yönelik öngörülerin, seyahat, turizm, taşımacılık gibi alanları olumsuz etkileyebileceği endişelerini artırmasıyla hava yolu şirketlerinin hisselerinin geçen ay genel anlamda düşüş kaydettiğini söyledi.


Küresel hava yolu şirketlerinin ağustos ayı hisse performanslarına bakıldığında ise yatırımcısına Çinli China Southern Airlines yüzde 3,7, Kanadalı Air Canada yüzde 3, ABD'li United Airlines yüzde 3, Güney Koreli Jeju Air yüzde 1,2, ABD merkezli Delta Airlines yüzde 1,2, Japon Japan Airlines yüzde 0,3, diğer ABD'li şirket American Airlines yüzde 0,2 kaybettirdi.

22 binden fazla insanın hayatına mâl oldu

Virüs nedeniyle 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 binden fazla kişi hayatını kaybederken, hastalık Filipinler, Tayvan, Tayland, İsveç, Avustralya ve Pakistan'da da görüldü.


Maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun Çiçeği virüsü (MPV veya MPXV), çift sarmallı bir DNA, zoonotik virüs ve Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir türüdür. Variola (VARV), sığır çiçeği (CPX) ve vaksinya (VACV) virüslerini içeren insan ortopoks virüslerinden biridir.


Maymun çiçeği belirtileri neler?

Maymun çiçeği hastalığı, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonlarına (döküntülere) neden olur.

Yakınmalar, virüs ile temas ettikten sonra ortalama 6-13 gün sonra ortaya çıkar.

Hastalığı ilk 5 gününde ateş, şiddetli baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, sırt ağrısı ve aşırı halsizlik görülür. Bu belirti ve bulguların çoğu birçok hastalıkta görülebilir ancak lenf bezi şişliğinin olması özellikle çiçek, su çiçeği ve kızamıktan ayırmada önemlidir.



#Maymun Çiçeği
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#ekonomi
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