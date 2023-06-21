Madende hedef ihracatta iki kat büyüme

Maden sektörü, geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’yi krom madeninde, yerin 300 metre altında ağırladı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya’nın davetiyle Bursa’ya gelen Gültepe, maden sektörünün Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Gültepe ve Çetinkaya, Harmancık Krom Ocağı'nda basın mensuplarına ve sektör temsilcilerine bir takım açıklamalarda bulundu.

Yılda 6,5 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye için önemli bir yer tutan maden sektörü hedef büyüttü. Gültepe, “Umarım hep birlikte yeni rekorlar kıracağız. Maden sektörümüzün ihracatı 6,5 milyar dolara dayandı. 2028 için Türkiye’nin belirlenen ihracat hedefi ise 400 milyar dolar. Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için maden ihracatının en az 13 milyar dolara çıkması gerekiyor" dedi. Gültepe, maden sektörünün, gayrisafi milli hasıladan aldığı payın 1,3 olduğunu açıkladı. Tesiste 600 çalışanın olduğunu belirten Çetinkaya, “700 milyon dolarlık ihracatla krom, metalik madenler ihracatında ilk sırada yer alıyor” diye konuştu.