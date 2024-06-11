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Ekonomi

Madenin enerjisini GES'ten karşılayacak

Tureks Turunç Madencilik, aylık ortalama 7 megavat elektrik enerjisini çatı ve arazi güneş enerji sistemleriyle (GES) karşılayacak.

Akın Ali Polat
04:00 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 01:55 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Osman Cahit Turunç
Osman Cahit Turunç

Tureks Turunç Madencilik Başkan Yardımcısı Osman Cahit Turunç, haziran sonunda şirketin enerjisinin tamamını güneşten karşılayacaklarını belirtti.

AR-GE’YE YATIRIM 1,5 MİLYON DOLAR

Ciro büyüklüğünün yüzde 95'ini ihracattan sağlayan Marble Tureks, başta Amerika olmak üzere 5 kıtada 50'den fazla ülkeye kalite standartlarına göre Marble Systems markasıyla mermer ihracatı yapıyor. Şirket, aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarına önem vererek her yıl cirosunun yüzde 5’iyle yaklaşık 1.5 milyon dolar yatırım yapıyor. Firma, SAP sayesinde sektörde yaklaşık yüzde 40 ila yüzde 50 olan ham madde verimlilik oranını yüzde 85 oranına yükselterek ham madde israfını minimum düzeye indiriyor. Bu uygulama sayesinde standartlı üretim sağlayan Tureks, 800 üzerinde ürün çeşitliliğiyle yurt dışı pazarlarda elini güçlendiriyor.

9 MERMER OCAĞINDA EŞ ZAMANLI ÜRETİM

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki modern üretim tesisinde standart kaliteli ürünler üreten Marble Systems Tureks, yurt içi ve yurt dışında toplam 596 kişiye istihdam sağlıyor. Yıllık üretim kapasitesini Türkiye’de 450 bin metrekareye, Amerika organizasyonu ile birlikte 1 milyon metrekareye çıkaran şirket, bugün toplam 7 şehirde 9 mermer ocağıyla üretim yapıyor.



#Madencilik Sektörü
#Ekonomi
#Güneş Enerjisi
#GES
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