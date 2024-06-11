Madenin enerjisini GES'ten karşılayacak

Ciro büyüklüğünün yüzde 95'ini ihracattan sağlayan Marble Tureks, başta Amerika olmak üzere 5 kıtada 50'den fazla ülkeye kalite standartlarına göre Marble Systems markasıyla mermer ihracatı yapıyor. Şirket, aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarına önem vererek her yıl cirosunun yüzde 5’iyle yaklaşık 1.5 milyon dolar yatırım yapıyor. Firma, SAP sayesinde sektörde yaklaşık yüzde 40 ila yüzde 50 olan ham madde verimlilik oranını yüzde 85 oranına yükselterek ham madde israfını minimum düzeye indiriyor. Bu uygulama sayesinde standartlı üretim sağlayan Tureks, 800 üzerinde ürün çeşitliliğiyle yurt dışı pazarlarda elini güçlendiriyor.