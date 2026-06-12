Maliyet değil hızlı tedarik öne çıkıyor

AYSAD Başkanı Sait Salıcı, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin küresel markaları yeni tedarik merkezleri aramaya yönelttiğini belirtti. Türkiye'nin üretim esnekliği, teknik uzmanlığı ve Avrupa'ya yakınlığıyla bu süreçte önemli avantajlar taşıdığını vurgulayan Salıcı, doğru adımlar atılması halinde sektörün yeni siparişlerden daha fazla pay alabileceğini ifade etti.
ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, küresel tedarik zincirlerinde yeni bir dönüşüm sürecini hızlandırıyor. Üretim ve tedarik ağlarını çeşitlendirmeye yönelen uluslararası markalar, Asya merkezli üretime bağımlılığı azaltacak alternatif merkezler arıyor. Bu değişim, Avrupa pazarına yakınlığı ve güçlü üretim altyapısıyla öne çıkan Türk ayakkabı yan sanayi sektörü için önemli fırsat anlamına geliyor. Ancak sektör temsilcileri, bu fırsatların kalıcı kazanımlara dönüşebilmesi için rekabet gücünü destekleyecek adımların gecikmeden atılması gerektiğine dikkat çekiyor.
UCUZ ÜRÜN YERİNE GÜVENLİ LİMAN ÖNE ÇIKTI
Küresel pazarlarda yaşanan bu ticari kırılmaların sektör açısından önemine değinen Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, dünya markalarının satın alma reflekslerinde kalıcı bir değişim yaşandığını vurguladı. Uzun yıllardır sektörü domine eden "fiyat odaklı" rekabet modelinin yerini artık jeopolitik risk yönetimi ve tedarik güvenliğinin aldığını belirten Salıcı, ABD-Çin çekişmesinin Türk ayakkabı yan sanayisi için büyük bir hareket alanı sağladığını ifade etti. Ülkemizin sadece coğrafi yakınlığıyla değil; tasarım, malzeme geliştirme ve hızlı tedarik kabiliyetiyle de Avrupa’nın en güçlü merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Salıcı, şöyle konuştu: "Türkiye, esnek üretim kapasitesi ve teknik uzmanlığıyla küresel markaların yeni dönemdeki en güçlü stratejik partnerlerinden biri olmaya aday. Ancak bu fırsat penceresi sonsuza kadar açık kalmayacak. Türkiye’nin rekabet gücünü koruyacak adımları geciktirmesi halinde, siparişler Mısır, Vietnam ve Hindistan gibi alternatif üretim merkezlerine kayabilir."
SEKTÖRÜN GÜNDEMİ FİNANSMANA ERİŞİM
Uluslararası pazarlarda ortaya çıkan bu tarihi fırsatın kalıcı yatırımlara dönüştürülebilmesi ve sektörün yeniden 2019 yılındaki güçlü üretim adetlerine geri dönebilmesi için rekabet gücünün korunması gerektiğine dikkat çeken AYSAD Başkanı Sait Salıcı, üreticilerin finansal olarak elinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Finansmana erişimde ucuzlama beklentisinin 2027 yılının başına ötelenmesinin yatırım iştahını sınırladığına değinen Salıcı, enerji ve işçilik maliyetleri gibi temel alanlarda üretimi teşvik edecek yaklaşımların bu geçiş sürecinde belirleyici rol oynayacağını sözlerine ekledi.
DEĞİŞİMİ DOĞRU OKUYALIM
- Küresel ticarette kartların yeniden dağıtıldığı bu yeni dönemde, yakın coğrafyalardan tedarik modelinin ve bölgesel iş birliklerinin çok daha kritik bir hal alması bekleniyor. Dünya ticaretinde yeni bir dengenin kurulduğunu ifade eden Sait Salıcı, "Türkiye bu değişimi doğru okur ve üretimi destekleyen politikaları hayata geçirirse, önümüzdeki beş yıl Türk ayakkabı ve yan sanayiinin yeniden yükseliş dönemi olabilir. Ancak zamanında atılmayan adımlar, tarihi bir fırsatın kaçırılması anlamına gelecektir" uyarısında bulundu.