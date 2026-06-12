Maliyet değil hızlı tedarik öne çıkıyor

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, küresel tedarik zincirlerinde yeni bir dönüşüm sürecini hızlandırıyor. Üretim ve tedarik ağlarını çeşitlendirmeye yönelen uluslararası markalar, Asya merkezli üretime bağımlılığı azaltacak alternatif merkezler arıyor. Bu değişim, Avrupa pazarına yakınlığı ve güçlü üretim altyapısıyla öne çıkan Türk ayakkabı yan sanayi sektörü için önemli fırsat anlamına geliyor. Ancak sektör temsilcileri, bu fırsatların kalıcı kazanımlara dönüşebilmesi için rekabet gücünü destekleyecek adımların gecikmeden atılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Küresel pazarlarda yaşanan bu ticari kırılmaların sektör açısından önemine değinen Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, dünya markalarının satın alma reflekslerinde kalıcı bir değişim yaşandığını vurguladı. Uzun yıllardır sektörü domine eden "fiyat odaklı" rekabet modelinin yerini artık jeopolitik risk yönetimi ve tedarik güvenliğinin aldığını belirten Salıcı, ABD-Çin çekişmesinin Türk ayakkabı yan sanayisi için büyük bir hareket alanı sağladığını ifade etti. Ülkemizin sadece coğrafi yakınlığıyla değil; tasarım, malzeme geliştirme ve hızlı tedarik kabiliyetiyle de Avrupa’nın en güçlü merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Salıcı, şöyle konuştu: "Türkiye, esnek üretim kapasitesi ve teknik uzmanlığıyla küresel markaların yeni dönemdeki en güçlü stratejik partnerlerinden biri olmaya aday. Ancak bu fırsat penceresi sonsuza kadar açık kalmayacak. Türkiye’nin rekabet gücünü koruyacak adımları geciktirmesi halinde, siparişler Mısır, Vietnam ve Hindistan gibi alternatif üretim merkezlerine kayabilir."