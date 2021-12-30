Markalı Arsa'yı gayrimenkul sektörü ile tanıştıran Nef’ten 2022’nin ilk fırsatı.

Gayrimenkul sektöründe inovatif ve tasarıma öncelik veren çizgileri ile farklılaşan Nef, ulaşılabilir fiyatlarla yatırımcılara nefes olmaya devam ediyor. Tapusu hemen teslim Çanakkale, Balıkesir, Sakarya, Eskişehir, Hirfanlı’daki Nef Arsa projelerini kapsayan kampanya fırsatı, 31 Aralık akşamı başlayacak ve 9 Ocak tarihine kadar geçerli olacak. Kampanyaya 3907’ye NEFARSA boşluk büyük harflerle ad ve soyad mesajı ile katılım mümkün olacak.

31 Aralık akşamı duyurulacak çok özel bir kampanya ile 2022’nin ilk Nef Arsa fırsatı da açıklanmış olacak.

Yatırımcıyı markalı arsa ile tanıştıran Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Nef Arsa ile herkese, ulaşılabilir fiyatlarla projeli bir arsaya sahip olma fırsatı sunduklarına vurgu yaparak, “Arsa ile ilgili iki önemli bakışımız var. İlki arsayı sadece imkanı olan değil, herkes alabilmeli diye düşünüyoruz. İkincisi arsayı al, beklet değerlenirse kazanırsın yaklaşımına artı bir değer daha ekliyoruz. Nitekim Nef Arsa’yı tercih edenler arsaların proje tiplerine göre kira getirisi dahi alabilecekleri seçeneklere sahip oluyorlar” dedi.

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2 BİN LİRA TAKSİTLE ARSA SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN

Gayrimenkul yatırımcıları Nef Arsa aracılığı ile Türkiye’de ilk kez uluslararası bağımsız denetleme şirketlerince değerlemesi denetlenmiş; tapusu hemen teslim, altyapısı hazır, imar planlı ve sosyal alanlarına dek projelendirilmiş arsalara ayda 2 bin TL taksitle sahip olabiliyor. Altyapısı planlı ve uzmanlarca hazırlanan bir master plan sayesinde yerleri belirlenmiş, yaşamın nasıl olacağı tasarlanmış Nef Arsa projeleri; ortak alanlar ve ortak sosyal kullanım alanlarının bulunduğu fold üniteleri sayesinde değer kazanırken, hem yaşanabilecek hem de gelir getirecek bir yatırım haline dönüşüyor. Onaylı master plan dahilinde, genel alanlara ve bulunduğu bölgeye yaşam katacak projelerin Nef tarafından yapılacağı projelerde ayrıca, arsasını dilediği zaman satmak isteyenler için ikinci el satış desteği de sunuluyor.

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