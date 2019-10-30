Ekonomi Market çalışanı madeni para saymaktan sıkılınca uygulama geliştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Market çalışanı madeni para saymaktan sıkılınca uygulama geliştirdi

Market çalışanı madeni para saymaktan sıkılınca uygulama geliştirdi

Madeni para sayma işi 1 dakikaya indi. Market çalışanı İsmail Sabih Ay, geliştirdiği mobil uygulama ile madeni paraların miktarını ağırlıkları ile hesaplıyor.

Haber Merkezi IHA
'Bozuk Para Hesapla' isimli uygulamada her madeni paranın gramı yer alıyor.
'Bozuk Para Hesapla' isimli uygulamada her madeni paranın gramı yer alıyor.

Market çalışanı İsmail Sabih Ay, bozuk para sayma işleminin uzun sürmesine üzerine kasiyer ve benzer sektörlerdeki çalışanların işini kolaylaştırmak için bir mobil uygulama geliştirdi. Uygulama ile uzun süren bozuk para sayma işlemi, 1 dakika gibi kısa sürede yapılabiliyor.
Bozuk para alışverişinin yoğun olduğu market, bakkal, lokanta gibi sektörlerde, madeni paraları saymak çalışanlar için zaman kaybettiren ve sıkıcı durumların başında geliyor. İsmail Sabih Ay, işe başlarken ve iş bitiminde bozuk paraları sayarken zaman kaybını önlemek, bu durumu hızlandırmak adına uygulama geliştirdi. 'Bozuk Para Hesapla' isimli uygulamada her madeni paranın gramı yer alıyor.

İHA
Market çalışanı İsmail Sabih Ay, geliştirdiği mobil uygulama ile madeni paraların miktarını ağırlıkları ile hesaplıyor.

Tartılan bozuk paranın gramı uygulamadaki sisteme giriyor, uygulamada madeni paranın değerini ve adetini çıkartıyor. Ay, kullanışlı ve basit olan uygulama hakkında bilgiler verdi.

"Yarım saat ya da 1 saatlik işi 1 dakikaya sığdırabiliyoruz"

Uygulamayı neden geliştirdiğini anlatan İsmail Sabih Ay, ’’Markette her gün iş başında ve iş çıkışında bozuk paraları tek tek saymak zorunda kalıyoruz. Bu da yarım saat ya da bir saat gibi vakit kaybına neden oluyordu. Hesaplaması toplaması bayağı uğraştırıyordu. Buna nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşündüm. Aklıma yazılım geldi ve işi yazılıma döktüm. ’Bozuk Para Hesapla’ uygulamasını yaptık.

  • Uygulama şöyle çalışıyor: 1 TL’yi tartıyoruz gramını ilgili bölüme giriyoruz. Her para (5-10-25-50 kuruş) için aynısı yapıyoruz. Bu paraların hepsine girdiğimizde hesapla butonuna basıyoruz. Uygulama adetlerini, gramını ve toplam miktarını gösteriyor. Bu şekilde yani yarım saat ya da 1 saatlik işi 1 dakikaya sığdırabiliyoruz’’ şeklinde konuştu.

İHA
Uygulama ile uzun süren bozuk para sayma işlemi, 1 dakika gibi kısa sürede yapılabiliyor.

"Uygulama yüzde 100 yerli"

Ay, sözlerine şöyle devam etti: ’’Araştırma yaptık, Türkiye’de başka böyle bir uygulama yok. Yurtdışında çalışan arkadaşlarımız var; onlarla da görüştük. Onlarda bozuk paraları tek tek sayıyorlar. Bu soruna hiçbir yerde çözüm bulunmamış. Bu soruna nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşündük ve yazılımı ortaya koyduk. Uygulamayı şu an Türkiye’de kullanıma açtık. Sadece Türkiye’de kullanılabiliniyor. Yurtdışında çalışmıyor, oradaki paraların gramı bizimkinden daha farklı. Onlara yönelik çalışmaları da hızlı şekilde yapıyoruz. İlerleyen zamanda Avrupa ülkelerinde kullanıma açacağız. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz, bu konuda bize destek olunursa çok güzel olur. Başka programlar üzerine de çalıyoruz ama desteğe ihtiyacımız var. Yaptığımız uygulama yüzde 100 yerli, Türkiye ve Avrupa olmayan bir uygulama. İnşallah en kıs sürede Avrupa ülkelerinde de uygulama kullanıma açılacak’’.

İHA
İsmail Sabih Ay, işe başlarken ve iş bitiminde bozuk paraları sayarken zaman kaybını önlemek, bu durumu hızlandırmak adına uygulama geliştirdi.

“Çalışmalar 5 ay sürdü”

Uygulamanın hangi sektörlerde kullanılabileceğine dair değerlendirme yapan Ay, ’’Türkiye’de Android işletim sistemine sahip cihazlar uygulamayı indirebilir. Diğer işletim sistemi için kısa süre sonra yayına vereceğiz. Bu uygulama bozuk para alışverişinin olduğu sektörlerde kullanılabilir. Örneğin; market, bakkal, lokanta vb. Bu tür işletmelerde bozuk para alışverişi fazla olduğu için hesaplama sorunu olabiliyor. Ayrıca para biriktiren vatandaşlarımız da kullanabilir. Uygulamayı yapmamız yaklaşık 5 ay sürdü.2 ay içinde demosunu ortaya çıkardık, 2 ay test aşaması oldu. Gerekli testleri yaptıktan sonra kullanıma açtık’’ açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
FOTOĞRAF 27
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Cumhuriyet Altını ilk olarak 5 Ekim 1925 yılında Darphane'nin Topkapı'daki binasında, Maliye Vekili Abdülhalik (Mustafa Abdülhalik Renda), milletvekilleri ve askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen törende basılmış, ilk basılan Cumhuriyet altını da Atatürk'e sunulmak üzere Maliye Vekili Abdülhalik Bey'e verilmişti.
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Meskuk 5 liralık altının ön yüzünde Arap alfabesiyle ''Türkiye Cumhuriyeti 1341'', arka yüzünde ise ''Ankara 23 Nisan 1336'' yazısı bulunuyordu.
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22 ayar meskuk altının ağırlığı 36,8 gramdı. İlk ziynet 5 liralık altın ise 1927'de basılmıştı.
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İlk Atatürk resimli meskukeler 1944'e, ilk Atatürk resimli ziynetler ise 1938'e ait. Cumhuriyet altını bugünkü standardına 1951 yılında kavuştu.
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Meskuk Cumhuriyet altınının bir yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti 1923'', Cumhuriyet'in hangi yılında basıldığını gösteren tarih, diğer yüzünde ise ortada Atatürk'ün başının yandan görünüşü ile ''Hakimiyet Milletindir'' ve resmin altında ''Ankara'' ibareleri bulunuyor.
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Darphane daha sonra İstanbul Avrupa Yakası’nda, bugün kullanılan yerine taşınıyor.
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Darphane ve Damga Matbaası ismi alan kurum, bugün Cumhuriyet Altını, madeni para, hatıra paraları ve değerli kağıtlarında basımında sorumlu.
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“ALTIN PARAYA 5 EKİM 1925’TE GEÇEBİLDİK” <br> <br> İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut, DHA)ya darphane ve Cumhuriyet altının tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Altın paranın bu anlamda önemi madeni para ve kıymetli maden, en önemli değer ölçüm aracı olarak kıymet-i harbiyesi var. diyen Prof. Dr. Mehmet Bulut, şunları söyledi: Cumhuriyeti aslında 29 Ekim 1923’te kurduk. Fakat hemen cumhuriyet döneminde altın para basamadık...
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Madeni para ve kağıt para devam ediyordu ama altın paraya 5 Ekim 1925’te geçebildik. Bu tarihte ilk 5 liralık bu Cumhuriyet Altın parası ortaya çıktığı zaman. Bu günkü ziynet eşyası olarak adlandırılan şey ise sonra ortaya çıktı 1950’lere doğru. 1938’lerde yine yeni bir form kazandı...
Title
Biz Osmanlı’dan cumhuriyete geçerken parada da bir süreklilikten söz ediyoruz ama ilk altın paranın cumhuriyetin kuruluşunda 2 yıla yakın sonraki bir dönemde darphane tarafından basıldığını biliyoruz. Çünkü iktisatta ve ekonomik hayatta süreklilik esas...
Title
İslam tarihinde de, bu coğrafyanın tarihinde de, Mekke Medine'de Müslümanlar, gayrimüslimlerin ve Sasani paralarını kullanıyor. Bizans altın para sistemine, Sasaniler gümüş para sistemine sahip. Bu iki sistemi Müslümanlar uzun süre kullanıyorlar...
Title
Müslümanlarda da ilk parayı Hz. Ömer bastı. Bu ekonomik sistemde malın değerini ölçen objektif bir ölçü varsa altın en önemlisidir. Osmanlı altını, altının kendisi de değerli olduğu için çok acele etmeye gerek yok. Yeni rejim de bunda 2 yıl bir sorun görmedi.”
Title
“TARİHİMİZDE SON DERECE ÖNEMLİ BİR KURUM” <br> <br> “Darphane aslında para basma merkezi” diyen Bulut, “Osmanlı’nın klasik dönemine kadar gider. Yeni dönemlerde de ilk Avrupa yakasındaki modern darphanenin daha sonra yeri değiştirildi...
Title
Para basma bir egemenlik simgesi yani darphane çok önemsenen bir yerdir. Bizim özellikle Avrupa bölgesinden gelen madenlerin işlenip buralara yani darphane üzerinde paraya döndürülmesi, Osmanlı’nın da son derece önemsediği yeni Cumhuriyet rejiminde de yeni darphaneye taşınma zaman aldı...
Title
Bu kurumların bizim para ve finans tarihimizde önemli yerleri var. Hem madeni paraların, altın ve gümüş paraların basılması, bunların karşılığında Osmanlı liralarından, cumhuriyet lirasına geçmiş olması...
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Merkez Bankası’nın 1930’lu yıllarda kurulması ama öncesinde para işleri bu darphane üzerinde deruhte ediliyor. Kurum tarihimizde son derece önemli bir kurum” diye konuştu.
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Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
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Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Günümüzde Darphane ve Damga Matbaası'nda üretilen Cumhuriyet Altını 94 yaşında. Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüvenini ve 'egemenlik simgesi' olarak nitelediği darphaneyi İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut anlattı.

Bu kuyumcuya ’altın’ almaya gelen ‘ekmek’ alıp çıkıyor
FOTOĞRAF 7
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Korgan ilçesinde yaşayan esnaf Ali Subaşı, yurt dışında çalıştıktan sonra memleketinde kuyumcu dükkanı açtı. Bir süre sonra kuyumcu dükkanı bitişiğine hem ticaret amaçlı hem de fırında gece çalışıldığı için kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olur düşüncesiyle ekmek fırınını hizmete soktu. Bir süre işleri bu şekilde devam eden Subaşı, yaklaşık 5 yıl önce iki dükkan arasındaki duvarı ortadan kaldırarak birleştirdi.
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‘Kuyumcuda neden ekmek satılmasın’ diyerek bu işe koyulan Subaşı, zamanında fırın için aldığı ruhsatların iptal olmaması için farklı bir fırından aldığı ekmekleri kuyumcu dükkanının raflarında satıyor. Bazı vatandaşların döviz bozdurmak için girdiği, sonrasında ekmek de alarak çıktığı kuyumcu dükkanı görenleri şaşırtırken, ilçe halkı ise bu duruma alıştığını belirtiyor.
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KUYUMCUDA NEDEN SATILMASIN?: Ali Subaşı’nın oğlu Hasan Subaşı, yaklaşık 30 yıl önce hem fırıncı ustalarına iş kaynağı olsun hem de kendilerine ait kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olsun diye ekmek yoğurmaya başladıklarını söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce yapılan tadilat ile artık ekmeklerin kuyumcu dükkanındaki raflarda yerini aldığını ifade eden Subaşı, “Yaklaşık 5 yıl önce dükkanımızda bir tadilat düşündüğümüzde babamız, kuyumcu ile fırın arasındaki duvarı kaldırmak istediğini söyledi. Görüyoruz ki piyasada ekmek markette çeşitli malzemeler ile satılıyor, büfelerde alkol ile satılabiliyor, kuyumcuda neden satılmasın dedi ve biz olmaz desek de babamız hayata geçirdi” dedi.
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İLGİ ÇOK FAZLA, İKİSİ DE OLMAZSA OLMAZIMIZ: “Aslında şu anda çok farklı ilgi görüyoruz. Bu olay bizi de memnun ediyor” diyen Hasan Subaşı, “Yaklaşık 5 yıldır ekmek üretimi yapmıyoruz ama inşallah en kısa sürede biraz daha kendimizi yenileyerek üretime geçmeyi düşünüyoruz. Biz babamıza olmaz dediğimizde renklerinin bile aynı olduğunu söyledi. Ekmek satmaktaki amacımız yine bu mesleği baba mesleği olarak görüyoruz ve önceden alınmış olan belgeler ve ruhsatların yani kazanılmış haklarımızın zayi olmaması için dışarıdan ekmek alıp satıyoruz. İkisi de bizim olmazsa olmazımız, ikisini de yere düşüremeyiz” ifadelerini kullandı.
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ÖNCEDEN ALINMIŞ FIRIN RUHSATINI ZİYAN ETMEK İSTEMİYOR: Ali Subaşı’nın oğullarından Şaban Subaşı da, “Kuyumcu ile fırın birlikte olmasının sebebi babamızın fikridir. Babam zor şartlar altında çalışmış ve kazanılmış olan hakkı sürdürmek istiyor. Bu yüzden de fırıncılığı da bırakamıyoruz. Daha önce iki iş yerinin arasında duvar vardı ve o zaman iki kişinin beklemesi gerekiyordu. O duvar kalktığında bir kişi idare edebiliyor. Korgan ilçemiz küçük ve kalabalık olmadığından bu şekilde idare ediyoruz” şeklinde konuştu.
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EKMEK ALIP DÖVİZ BOZDURUYORLAR: Yurt dışından gelenlerin gördükleri manzara karşısında adeta şoke olduklarını söyleyen Şaban Subaşı, “Aracı ile geçenler duraksayıp yeniden bakıyor. Altın ile ekmeğin bir arada olmasına şaşırıyorlar ve durup fotoğraf çekiyorlar. Ekmek alıp döviz dahi bozduruyorlar. Bize geri dönüşler hep olumlu, kimisine göre ekmek, kimisine göre de altın değerlidir. Altın almaya gelen bazen ekmek alıyor” diyerek, ilgiden memnun olduklarını ifade etti.
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Vatandaşlar ve çevredekiler ise artık bu duruma alıştıklarını, hem ekmek hem de takı alışverişlerini aynı yerden yaptıklarını söylediler. Vatandaşlar, kuyumcuda ekmek satışını ilk defa görenlerin oldukça garipsediğini de belirttiler.
Bu kuyumcuya ’altın’ almaya gelen ‘ekmek’ alıp çıkıyor
Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kuyumcu dükkanının vitrininde altın ziynet eşyaları ile birlikte 'ekmek' satılması görenlere hayrete düşürüyor. Bazı vatandaşlar, döviz bozdurmak için girdikleri kuyumcudan ekmek de alıp öyle ayrılıyor.


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