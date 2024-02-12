Marmara Kariyer Fuarı açılıyor

Türkiye’nin en büyük kariyer fuarı olacak Marmara Kariyer Fuarı’na başvurular devam ediyor. 26-27 Şubat tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan fuar Türkiye’nin En’lerini bir araya getirecek. Ülkemizin önde gelen Kamu ve Özel kurum ve kuruluşları, global şirketler başta olmak üzere şuan itibariyle Kocaeli ve Türkiye genelinde 1000’e yakın firmaya ulaşıldı. Fuarda sponsor ve katılımcı olarak yer alan firma sayısı 400’e yaklaştı.

Fuarda ayrıca 100 bin katılımcı hedefi konuldu. 1000 firma ve 250 etkinlik yapılması planlanan Marmara Kariyer Fuarı, genç yetenekleri ve iş dünyasını buluşturan önemli bir platform olacak. Fuar, Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşları ile üniversite öğrencilerini ve mezunlarını bir araya getirerek, istihdam ve staj konularında önemli bir destek sunacak.

128 FİRMA KATILDI

2023 yılı boyunca bu etkinliklerde; 128 firma, 215 akademisyen, 354 öğrenci ile yüz yüze etkileşim sağlanarak bilgi alışverişi gerçekleştirildi. 2023 yılında akademisyenler tarafından gerçekleştirdiği 27 TÜBİTAK, 5 KOSGEB, 11 TEKNOPARK ve 1 AB-HORIZON projesi oldu. Kocaeli Üniversitesi’nde yapılan toplantıda konuşan rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Türkiye’nin en önemli bölgesine kalifiye eleman sağlamak için toplanıyoruz. Sadece iller değil bu konuda üniversiteler de araştırmaya katılıyor. Bölgemiz yetişmiş insan eliyle hızlıca gelişecek" diye konuştu.







