Martı'nın Kurucusu Oğuz Alper Öktem, sürücülerin gelir ve yaşam kalitesini iyileştirirken, yolcuların ulaşım sorunlarına kapsamlı çözümler sunmayı hedeflediklerini belirtti.
“ARACI OLMAYIP TAG YAPMAK İÇİN BİZE BAŞVURAN 90 BİN SÜRÜCÜ VAR”
“PAYLAŞIMLI YOLCULUK YÖNETMELİĞİ DÜNYANIN 151 ÜLKESİNDE MEVCUT”
“Martı olarak TAG'da daha bir kuruş gelir elde etmedik. Müthiş bir yatırım yapıyoruz ve bunu, ülkemizin ulaşım sorununun çözülmesi ve vatandaşlarımızın çağdaş, güvenli, sürdürülebilir bir ulaşım alternatifine kavuşmaları için yapıyoruz. Dünyanın her yerinde bu tip sorunlar ve ulaşım problemleri Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ile çözülüyor ve çözüldü. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği bugün dünyanın 151 ülkesinde mevcut ve sistem uygulanıyor. G20 ülkeleri arasında bu yönetmeliğe sahip olmayan tek ülke Türkiye kaldı. Avrupa'da bu yönetmeliğin olmadığı tek ülke yine biziz. Kişi başı GSMH'sı 2 bin doların üstünde olan ülkeler arasında da yine yönetmeliği olmayan tek ülkeyiz. Biz yakın zamanda bu yönetmeliğin devreye alınacağını ve tüm sorunların bu yönetmelik ile ortadan kalkacağına inanıyoruz. Sürücüler de kazanç sağlarken bu yönetmelik sayesinde vergilendirilmiş bir kazanca sahip olacaklar ve tartışmalar da son bulacak.”