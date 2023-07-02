Maske çıktı kozmetik bütçesi katlandı

Maske çıkınca kozmetiğe ayrılan bütçe katlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, kozmetik ürünleri kullanımı, Covid-19 dönemindeki sokağa çıkma kısıtlaması, maske kullanımı gibi sosyal mesafe kurallarının etkisiyle oldukça azalmıştı. Salgının yayılmasına karşı tedbirlerin en sıkı olduğu 2020 yılında parfüm, far, ruj ve yüz makyaj malzemeleri gibi ürünlerin aralarında bulunduğu kozmetiklerin ithalatı 2019 yılına göre yüzde 43 azalarak son 4 yılın dip seviyesi olan 193 milyon dolara gerilemişti. Alınan önlemlerin gevşetilmesinin etkisiyle artış eğilimine giren ithalat rakamları 2021'de 270 milyon dolara çıktı. Pandeminin sona ermesi ve maske kullanımının neredeyse bitmesi ile sosyal hayatta bakımını ihmal etmeyen bireyler kozmetik harcamalarını artırdı. 2022'de 409,4 milyon dolara yükselen kozmetik ithalatı 2020-2022 döneminde iki katına çıkarak, pandemi öncesi dönemdeki rakamları da geçti. Söz konusu ürünlerin ithalatı bu yılın ilk 4 ayında ise yaklaşık 154 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En çok para güzel kokmak için harcandı

Kozmetik ürünleri ithalatında pandemi dönemine göre en fazla artış yüzde 176,4 ile parfümlerde olurken, bunu yüzde 120,5 ile pudralar, yüzde 106,7 ile dudak makyaj malzemeleri takip etti. Geçen yıl parfüm ithalatı 253 milyon dolar olurken, bu rakam 2019'da 210,5 milyon dolar, 2020'de 91,5 milyon dolar ve 2021'de 166 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. En çok ithalat yapılan diğer kalemler ise 59,7 milyon dolarla göz makyaj malzemeleri, 40,8 milyon dolarla deodorantlar oldu. Kadınların gündelik hayatta sıklıkla kullandığı göz makyaj malzemeleri ithalatı ise salgın öncesi 51,8 milyon dolar seviyesinde seyrediyordu. Kovid-19 döneminde 38,5 milyon dolarlara kadar gerileyen bu malzemelerin ithalatı, geçen yıl 60 milyon dolara yaklaşırken, bu yılın ocak-nisan döneminde 21 milyon doları buldu.

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