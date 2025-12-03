Maslak’a 500 milyon dolarlık proje

Yatırım bedelinin 500 milyon dolar olduğu projede 7 bin 500 metrekarelik çarşı alanı bulunuyor. 409 bin metrekarelik alana yayılan RAMS Park House Maslak, 70 bin TL’den başlayan sabit ödeme planı, 60 ay vade ve 0 faizle, 5-7 Aralık tarihleri arasında satışa sunulacak. Proje 10 bloktan oluşacak.

24 ayda tamamlanması hedeflenen projede 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire tipleri sunuluyor. Fiyatlar 8,4 milyon TL’den başlarken, peşinat oranı yüzde 40 olarak belirlendi. 40’ın üzerinde sosyal donatıya sahip RAMS Park House’un teslim tarihi 2027 sonu olarak öngörülüyor. RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, büyük bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bülbül, "Bu, Türkiye’nin en büyük ölçekli dönüşüm projelerinden biri niteliğini taşıyor. Amacımız; modern ve doğayla bütünleşen bir yaşam modeli ortaya koymak ve insanların her gün ‘iyi ki’ diyecekleri bir düzen kurmak" dedi.