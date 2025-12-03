Yeni Şafak
Maslak'a 500 milyon dolarlık proje

Maslak’a 500 milyon dolarlık proje

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:003/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Devran Bülbül
Devran Bülbül

İstanbul Maslak’ta hayata geçirilen RAMS Park House Maslak projesi, yaklaşık 3 bin 100 konuttan oluşuyor.

Yatırım bedelinin 500 milyon dolar olduğu projede 7 bin 500 metrekarelik çarşı alanı bulunuyor. 409 bin metrekarelik alana yayılan RAMS Park House Maslak, 70 bin TL’den başlayan sabit ödeme planı, 60 ay vade ve 0 faizle, 5-7 Aralık tarihleri arasında satışa sunulacak. Proje 10 bloktan oluşacak.

TESLİMATLAR 2027’DE

24 ayda tamamlanması hedeflenen projede 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire tipleri sunuluyor. Fiyatlar 8,4 milyon TL’den başlarken, peşinat oranı yüzde 40 olarak belirlendi. 40’ın üzerinde sosyal donatıya sahip RAMS Park House’un teslim tarihi 2027 sonu olarak öngörülüyor. RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, büyük bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bülbül, "Bu, Türkiye’nin en büyük ölçekli dönüşüm projelerinden biri niteliğini taşıyor. Amacımız; modern ve doğayla bütünleşen bir yaşam modeli ortaya koymak ve insanların her gün ‘iyi ki’ diyecekleri bir düzen kurmak" dedi.



#Gayrimenkul
#Ekonomi
#Konut
