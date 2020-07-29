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Ekonomi Mecliste dikkat çeken teklif İkinci elden sonra sıfır araç içinde ekspertiz zorunlu mu oluyor?
OTOMOTİV

Mecliste dikkat çeken teklif: Sıfır araçlara da ekspertiz zorunlu mu oluyor?

Meclis'te dikkat çeken teklif: İkinci elden sonra sıfır araç içinde ekspertiz zorunlu mu oluyor?

Geçtiğimiz nisan ayında ikinci el araç alım satımında zorunlu hale getirilen ekspertiz zorunluluğu sıfır araç alım satımı için de gündeme geldi. Meclis İçişleri Komisyonu'na sunulan teklifte; sevk esnasında veya bayide bekleme süresinde araçların çeşitli hasarlara maruz kaldığı ve bu hasarları alıcıların tesadüfen öğrenerek ciddi mağduriyet yaşadığına vurgu yapılırken, sıfır araç alacaklara ekspertiz hakkı tanınması ve söz konusu işlemin bedelinin de satıcı bayi tarafından karşılanması talep ediliyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Foto/arşiv: Sıfır aldığı aracının hasarlı olduğunu satışa çıkarınca öğrendi.
Foto/arşiv: Sıfır aldığı aracının hasarlı olduğunu satışa çıkarınca öğrendi.

İkinci el araç alımında ağırlıkla ortaya çıkan kusur ve hasar gizleme işlemi sıfır araç alımlarında da gündeme gelmeye başlayınca Meclis'e dikkat çeken bir kanun teklifi sunuldu.

İçişleri Komisyonu'na sunulan kanun teklifinde ikinci el araç alımında zorunlu hale getirilen ekspertiz raporunun sıfır araç alımı için de uygulanması isteniyor.

İKİNCİ ELDE EKSPERTİZLİ ÖNLEM

Araç alım-satım işlemlerinde büyük sıkıntıların olduğu bunların başında ise araç hasarları nedeniyle yaşanan değer kayıplarının geldiğine dikkat çekilen teklifte, bu yönde ortaya çıkan olumsuzlukların genellikle ikinci el tarafında yaşandığı, buna karşı ise geçmişte yaşanan kazalardan, değişen parçalara, mekanik aksamında bozulan yerlerden, yakın zamanda masraf çıkarabilecek tüm noktalara kadar otomobilin incelemesinin yapıldığı ekspertiz incelemesi ile önlem alındığına dikkat çekildi.

  • Türkiye genelinde yılda yapılan ikinci el oto satışı 5 milyonu aşıyor. 1 Nisan 2020 itibariyle ikinci el otomobil alışverişinde yeni bir dönem başladı! Söz konusu tarih itibariyle ikinci el otomobil alım satımlarında ekspertiz raporu ve garanti zorunlu oldu.

İkinci elde akıl almaz yöntem
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İkinci elde akıl almaz yöntem
İkinci elde yaşanan yoğun ilgi ve fiyatlardaki aşırı yükseliş daha fazla kazanç sağlamak isteyen satıcıları akıl almaz yöntemlere itiyor. Bunların başında ise aracın hava yastıklarına sıkılan köpük geliyor. Aracın tüm yapısına etki yapacak aynı modele ait iki farklı aracın birleştirilmesi ya da lokal eklemeler ise çok titiz bir inceleme ile ancak tespit edilebiliyor.

SEVK SIRASINDA VE BAYİDE HASARA UĞRAYABİLİYOR

Sıfır otomobiller için ekspertiz raporu alınmayıp, tramer kaydının da sorgulanmadığına değinilen teklifte, sıfır araçların da kazalı çıkabildiği, bayilere sevki ya da bekleme süresi içerisinde çeşitli hasarlara maruz kalabildiği ve bu araçların yetkili bayiler tarafından tamir ettirildiği, bu durumun bildirilmemesi halinde ise vatandaşın maddi ve manevi kayba uğradığı vurgulandı.

ZARAR TANZİM EDİLEMİYOR

Bu nedenle bayilerden satın alınan sıfır araçların üzerinde yapılan tamir, boya vb. uygulamaların tüketiciler tarafından tespit edilmesinin mümkün olmadığının altının çizildiği teklifte, mağdur araç sahibinin konuyu Tüketici Hakem Heyetleri'ne taşıması halinde bile zararını tanzim edemediği belirtildi.

İkinci el araçlarda alıcıya opsiyon tuzağı: Fahiş fiyata satmak için yapıyorlar
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SIFIR ARAÇ İÇİN EKSPERTİZ HAKKI!

Aracı satan kişinin verdiği bilgilerden ziyade bir uzmandan alınan bilgilerin çok daha önemli olduğuna dikkat çekilerek, hasarlı aracın tamir edilmesine rağmen eski performansına dönemediğini ve yapılan en ufak hatada can ve mal kaybına sebebiyet verebileceğinden konunun oldukça hassas olarak ele alınması gerektiğine değinilerek sıfır araç satışlarında alıcılara istediği bir yetkili yerden ekspertiz desteği alma hakkı tanınması ve bu durumdan ötürü doğan ücretlerin de bayiler tarafından karşılanması isteniyor.

  • Son olarak geçtiğimiz mayıs ayında İzmir Buca'da bayiden dünyaca ünlü bir otomobil firmasının 2020 model aracını satın alan Duygu Çamtaş, aracını ekspertize götürdüğünde ön kaputun cıvatalarında sök-tak olduğunu öğrenmiş, üretici firmadan gelen cevap üzerine ise konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtmişti.

​Kredi paketinden çıkarılmışlardı: İşte marka marka araç fiyatlarındaki artış
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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan düşük faiz kampanyasına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota kredi paketi kapsamından çıkarıldı.
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Gelişmeler üzerine, söz konusu markaların sattığı araçlardaki fiyat değişimler mercek altına alındı.
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Cardata'nın verilerine göre, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin Ocak ayındaki fiyatı 111 bin 900 TL, Şubat fiyatı 112 bin 900 TL, Mart fiyatı 114 bin 900 TL, Nisan fiyatı 117 bin 900 TL, Mayıs fiyatı 125 bin 900 TL, Haziran fiyatı 126 bin 900 TL ve Temmuz ayı fiyatı ise 127 bin 90 TL seviyesinde.
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Rakamlar, Ocak'tan Temmuz'a bu aracın fiyatının yüzde 14.3 oranında arttığını ortaya koyuyor.
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Egea model ailesi içinde en yüksek fiyat artışı söz konusu versiyonda gerçekleşirken, diğer motor ve donanım seçeneklerinde yüzde 10 seviyesinde fiyat artışlarını yaşanmış durumda.
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Türkiye'de üretilen ve faiz kampanyasından çıkarın bir diğer model olan Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana fiyatını yüzde 10 kadar artırdı.
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Bu aracın Ocak ayındaki fiyatı 132 bin 200 TL kadarken, faiz kampanyasının başladığı Haziran ayında 144 bin TL ve Temmuz ayında ise 145 bin 500 TL seviyesine çıktı.
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Honda Civic Sedan'da fiyat artışlarını görüldüğü modeller arasında yer alıyor. Civic Sedan'ın 1.5 VTEC Turbo Executive Plus benzin otomatik 182 beygirlik versiyonu, yıl başından bu beri fiyatını yaklaşık yüzde 20 artırdı.
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Bu aracın faiz kampanyasının başladığı Haziran ayındaki fiyatının 212 bin 600 TL'den Temmuz'da 231 bin 400 TL'ye çıkması ise dikkat çekiyor.​
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Türkiye'de üretilen bir diğer model olan Hyundai'in i20 Hatchback 1.2 MPI Jump Benzin düz vitesli versiyonu da Ocak-Temmuz arasında yüzde yüzde 18.3'lük fiyat artışına maruz kaldı.​
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Bursa'da üretim yapan Renault cephesinde ise, aynı tarihlerdeki fiyat artış oranlarının diğer yerli üretim yapan markalara göre daha yüksek olduğu görülüyor.
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​Öyle ki, Megane Sedan 1.3 TCe Icon benzin otomatik 140 beygir modeli, Ocak-Temmuz arasında fiyatını yüzde 31 oranında artırdı. Bu otomobilin fiyatı Haziran ayında 234 bin 500 TL iken, Temmuz ayında ise 240 bin 500'ye yükselmiş durumda.
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Renault'un diğer modellerinde de 7 aylık fiyat değişimlerinin yüzde 20'lerde seyrettiğini belirtelim.
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Türkiye'de üretim yapan Toyota'da yerli üretim modellerinde fiyat artışları yapan markalar arasında yer alıyor.
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Japon markanın Sakarya'da ürettiği Corolla Sedan 1.6 Passion X-Pack benzin otomatik modeli yıl başından bu yana yüzde 23.2 zamlanırken, aynı fabrikada üretilen C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame benzin otomatik de yüzde 24 oranında zamlandı.
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​Kredi paketinden çıkarılmışlardı: İşte marka marka araç fiyatlarındaki artış
Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota'nın araçlarındaki fiyat artışları nedeniyle kamu bankalarının sunduğu düşük faizli kredi paketi kapsamından çıkarılmasının ardından söz konusu firmaların araç fiyatlarında yaptığı artış oranları da belli oldu. İşte düşük faizli kredi paketinden çıkarılan markaların araç fiyatlarındaki 6 aylık değişim..
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