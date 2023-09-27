Medikal beslenmeye 450 milyonluk yatırım

Türkiye’de 40 yıldır üretim ve yatırımlarını sürdüren Danone, Lüleburgaz Üretim Yerleşkesi’ne 450 milyon TL’yi aşkın yatırım yaparak malnütrisyon (yetersiz beslenme) tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başladı. Yapılan bu son yatırımla Lüleburgaz Üretim Yerleşkesi Danone’nin hem sütlü ürünler, hem medikal beslenme ürünlerini üreten ilk hibrit fabrikası oldu. Söz konusu yatırım şirketin yurt dışındaki tesislerine de örnek teşkil edecek. Sağlık sorunları ve beslenme zorluğu yaşayan çocuklardan yetişkenlere kadar pek çok kişiye katkı sağlanacak. Medikal beslenme ürünleri hem Türkiye'nin hem de dünyadaki birçok ülkenin ihtiyacına cevap verecek.





CARİ AÇIĞIN AZALTILMASINA KATKI SUNACAK

Yerli üretilen medikal beslenme portföyü İngiltere, Macaristan, Rusya, Slovakya ve Çekya gibi pek çok ülkeye ihraç edilecek. Önümüzdeki süreçte 30 milyon avroya ulaşacak olan bu yatırım ülkemizde cari açığın azaltılmasına da önemli katkı sunacak. Tesiste kullanılan ham maddelerin yerlileştirilmesi için yürütülen projeler yıllık 5 milyon avroluk iş hacmi oluşturacak.





ÜRETİM VE İHRACAT ÜSSÜ OLACAĞIZ

Danone Medikal Beslenme Ürünleri Tesisi’nin açılış töreninde konuşan Danone Türkiye Genel Müdürü Cem Küçükcan, Lüleburgaz’daki bu yatırımın ekonomik değerin ötesinde bölgesel kalkınma ve tüm paydaş ekosistemi açısından özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Medikal beslenme alanında bir üretim ve ihracat üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Küçükcan, "Hedefimiz; üretim kapasitemizi 2 yıl içinde yüzde 50 artırırken, ihracatımızı ise 3 katına çıkararak Türk ekonomisine katkımızı ve sağladığımız sürdürülebilir değeri katlayarak artırmak. Türkiye’deki 6 üretim tesisimiz, AR-GE merkezimiz, Türkiye’nin dört bir yanında çalışan 2000’i aşkın Danoneli ile 20’nin üzerinde marka ve yenilikçi ürün portföyümüzü her yaştan tüketiciyle buluşturuyoruz. Bugün de Türkiye’ye üretim, ihracat, teknoloji ve sağlık alanında değer katmak için 'Türkiye’nin Gücüyle, Türkiye için' diyerek yeni bir yola çıkıyoruz" dedi.





KÜRESEL KAPASİTEMİZİ BURADA ARTIRACAĞIZ

Danone Global Operasyonlar Başkanı Vikram Agarwal ise ürünleri yurt dışından Türkiye'ye getirmek yerine Lüleburgaz'daki tesiste medikal beslenme ürünleri üretileceğini kaydetti. Türkiye'nin coğrafi açıdan çok önemli olduğunun altını çizen Agarwal, küresel kapasitelerini Türkiye'de artırmayı amaçladıklarını kaydetti.



