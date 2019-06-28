Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Merkelden ABD-Çin açıklaması Başarıya ulaşacağını arzu ediyoruz
DÜNYA EKONOMİSİ

Merkel'den ABD-Çin açıklaması: Başarıya ulaşacağını arzu ediyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G20'nin ilk gününe ilişkin yaptığı değerlendirmede "Çin ile ABD arasındaki görüşmelerin diğer görüşmelerle birlikte başarıya ulaşmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününü gazetecilere değerlendirdi. Zirvenin ilk gününde yoğun bir gün geçirdiğini aktaran Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile zirveden bağımsız olarak görüştüğünü dile getirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının giderilmesini umduğunu vurgulayan Merkel, "Çin ile ABD arasındaki görüşmelerin, diğer görüşmelerle birlikte başarıya ulaşmasını arzu ediyoruz." diye konuştu. Merkel, görüşmede ABD ile Avrupa arasındaki ticari ilişkileri, Libya krizini, Ukrayna'nın doğusunda yaşananları ve ABD ile İran arasındaki gerilimi ele aldıklarını aktardı.

  • Merkel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de ikili görüşme gerçekleştirdiğini anlatarak Sisi ile İran, Libya ve Sudan konusunu konuştuklarını ifade etti.

G20 Osaka Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde liderlerin kadın hakları, sürdürebilirlik ve iklim değişikliğine odaklanacağına işaret eden Merkel, yarın da dünya liderleriyle ikili görüşmelerine devam edeceğini kaydetti.

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