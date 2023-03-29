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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Liralaşma stratejisi ile enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak

Uygulanan politikaların desteğiyle enflasyonda düşüş sürecinin başladığını belirten Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Liralaşma stratejisi ile enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanacağına vurgu yaptı.

12:01 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara Sanayi Odasının 60. yılı etkinlikleri kapsamında ASO mart ayı meclis toplantısına katıldı.


Burada bir konuşma yapan Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uyguladığımız politikaların desteğiyle enflasyonda düşüş süreci başladı.


Rusya-Ukrayna Savaşı, enflasyondaki düşüşün erken ve hızlı olmasını engelledi. Liralaşma stratejisi ile enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak.


2023 yılında küresel talebin toparlanmasıyla birlikte büyümenin yapısındaki gelişim sürecinin güçlenecğini öngörüyoruz.


Enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte 2023 yılında dış ticaret açığının azalması bekleniyor.


Ülkemiz, dış dengesini sürekli bir fazlayla sağladıktan sonra döviz piyasalarındaki arz-talep dengesi kalıcı bir istikrara kavuşacak.

Hedeflere ulaşmak için finansmanın yatırımları destekleyici nitelikte olması ve kredi kompozisyonunun ekonomideki arz-talep dengesizliklerini giderecek yönde gelişmesi gerekiyor.


Geldiğimiz noktada finansman maliyetlerindeki düşüşün kalıcı olduğunu ve finansal öngörülebilirliği artırdığını söyleyebiliriz.

Depremin ekonomiye orta ve uzun vadedeki etkisi ve alınması gereken tedbirler değerlendiriliyor. Depremin ekonomiye etkisi telafi edilecek.


Liralaşma stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edecek."




#Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
#Enflasyon
#Liralaşma stratejisi
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