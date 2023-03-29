Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Liralaşma stratejisi ile enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara Sanayi Odasının 60. yılı etkinlikleri kapsamında ASO mart ayı meclis toplantısına katıldı.
"Uyguladığımız politikaların desteğiyle enflasyonda düşüş süreci başladı.
Rusya-Ukrayna Savaşı, enflasyondaki düşüşün erken ve hızlı olmasını engelledi. Liralaşma stratejisi ile enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak.
2023 yılında küresel talebin toparlanmasıyla birlikte büyümenin yapısındaki gelişim sürecinin güçlenecğini öngörüyoruz.
Enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte 2023 yılında dış ticaret açığının azalması bekleniyor.
Hedeflere ulaşmak için finansmanın yatırımları destekleyici nitelikte olması ve kredi kompozisyonunun ekonomideki arz-talep dengesizliklerini giderecek yönde gelişmesi gerekiyor.
Depremin ekonomiye orta ve uzun vadedeki etkisi ve alınması gereken tedbirler değerlendiriliyor. Depremin ekonomiye etkisi telafi edilecek.
Liralaşma stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edecek."