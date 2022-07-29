Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Gerekirse liralaşma için ek tedbir alırız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın 3’üncü Enflasyon Raporunu açıkladı. Kavcıoğlu, 2022 yılı sonundaki enflasyon beklentisinin 17.6 puanlık artışla yüzde 42,8 den 60,4’e yükselttiklerini söyledi. 2023 yıl sonu için enflasyon tahminlerinin yüzde 12.9’dan yüzde 19,2’ye ve 2024 yıl sonu için ise yüzde 8,8’e çıktığını kaydeden Kavcıoğlu, yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun TCMB beklentisinin altında kalabileceğine işaret etti. Kavcıoğlu, "Enflasyonda atalet olmaması için tedbirler alınıyor. Gerektiğinde sert tedbirler alınır” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON TAHMİNİ ARTTI

2022 yıl sonu gıda enflasyon tahminini yüzde 49'dan yüzde 71,3'e yükselttiklerini belirten Kavcıoğlu, petrol tahminini 102 dolardan 99,6 dolara çektiklerini açıkladı. Kavcıoğlu şunları söyledi: “Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız. Enflasyonun en önemli belirleyicilerinin sürekli ve güçlü negatif arz şokları olduğu bir görünümde, ekonomimiz üzerindeki tüm riskleri gözeten bütüncül ve basiretli bir yaklaşımla, arz sürekliliği ve cari fazla kapasitemizi destekleyecek finansal koşulları oluşturmak amacıyla, mayıs-temmuz döneminde politika faizinin sabit tutulmasına karar verdik.”

BORÇ ÖDEMEDE SIKINTIMIZ YOK

Rezervlerin artmaya devam ettiğini bildiren Kavcıoğlu, enerji başta olmak üzere dış borç ödemelerinde bir sıkıntı görmediklerini belirtti. Kavcıoğlu, Rusya ile enerjide yerel paranın kullanımına ilişkin görüşmeler yapıldığını kaydetti. Tüm faizlerin politika faizine yakınsaması için adımlar atmaya devam edeceklerini de ifade eden Kavcıoğlu, “Liralaşma stratejisi iyi gidiyor. Süreç içinde gerekirse bazı ek tedbirler alabiliriz. Finansal mimarimizi liralaşma ekseninde yeniden ve sağlam temeller üzerinde şekillendiriyoruz” dedi.

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DİJİTAL PARADA GERİ ADIM ATMAYIZ

Dijital para konusunda geçtiğimiz gün kripto para piyasası Binance’nin CEO’su ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ardından çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kavcıoğlu, “Dijital parayla ilgili geri adım yok. Çalışmalarımız çok başarılı ve yoğun bir şekilde sürüyor. Sona doğru geliyoruz. Tam tarihi daha sonra vereceğiz, dolayısıyla dijital para noktasındaki çalışmalarımız olumlu bir şekilde devam ediyorl” dedi. Dünyada bütün ülkeler resesyon konuşurken, resesyonun konuşulmadığı tek ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Kavcıoğlu, “Müthiş bir potansiyel, üretim ve ihracat var” diye konuştu. YUVAM hesaplarının son dönemde daha da çok hareketlendiğini ve iyi bir rakama geldiklerini de belirten Kavcıoğlu, “Planladığımız rakamlara tam ulaşmasa da yaklaşmaya doğru gidiyor” dedi.

Haksız CDS’te siyasi eller var

Şahap Kavcıoğlu, Türkiye’nin 2003’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan kredi risk pirimi (CDS) ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kavcıoğlu, “CDS’nin yükselmesinin bankalara, finansal sektöre olumsuz yansımaları var ama bunun çok adaletli olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’de bankacılık sektörü dünyadaki en iyi bankacılık sektörlerinin başında geliyor. Bu kadar sağlam ve güçlü bir bankacılık sektörünün böyle bir CDS’i hak ettiğini düşünüyorum. Birçok ülkenin yaşadığı ekonomik, siyasi, finansal sıkıntılara baktığımızda Türkiye, bunlardan pozitif ayrıştığı halde, hak etmediği bir CDS değerlendirmesi ile karşı karşıya. Tüm bu haksızlıkların yanında ekonomik olduğu kadar siyasi olduğunu da düşünüyorum” dedi.