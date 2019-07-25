82 milyon çalışıyor, faizci yiyor

Geçen yılki kur saldırısıyla kuşatmaya alınan Türkiye ekonomisinin etrafındaki çemberi yarması ve ayağındaki prangaları kırması için Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun vereceği faiz kararı; büyük önem taşıyor. Finansman maliyetlerini düşürecek güçlü bir faiz indirimi, ekonomide çarkların hızlı dönmesini sağlayacak.

ÇETİNKAYA GİTTİ

Merkez Bankası'nın bugün yapacağı faiz indirimi 4,5 yıl sonra ilk indirim olacak. Kur saldırısının ardından 13 Eylül 2018’de politika faizini 6,25 puan artırarak yüzde 24’e çıkaran Merkez Bankası, o tarihten bu yana gerekli şartlar oluşmasına rağmen sıkı para politikasından geri adım atmadı.

İş dünyasının “faiz indirimi” çağrılarına rağmen 12 Haziran’daki toplantıda faizi indirmemekte direnen Merkez Bankası eski Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı ve yerine Murat Uysal atandı. Merkez Bankası’ndaki başkan değişikliğiyle birlikte umutlanan iş dünyası, güçlü bir faiz indirimi bekliyor.

"FAİZCİLER SAVUNUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Olağan Genel Kurulu'nda, Merkez Bankası’ndaki görev değişikliği için, “Orada tıkanıklık vardı. Bedelini tüm ülke birlikte ödüyorduk. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyorum hep faizciler savunuyor. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz. Tek hanelere düşürmek zorundayız ve bunu başaracağız. Faizciler bundan rahatsız olabilir. İstedikleri, kadar rahatsız olsunlar kararlıyız bu işi bitireceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Kesin gözüyle bakılan faiz indiriminde 500 baz puanlık sürpriz bekleyen ekonomistler de var. İç talebi canlandırması beklenen faiz indiriminin özellikle gayrimenkul ve otomotiv satışlarındaki kan kaybını durduracağı ifade ediliyor.

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FAİZLER TEK HANEYE DÜŞEBİLİR

Kurulun; yıl sonuna kadar faiz indirimlerine devam etmesi halinde faizlerin tek haneye çekmesi zor görünmüyor. Çünkü Türkiye geçmişte faiz ve enflasyonu aynı anda tek haneye düşürmeyi başardı. Gezi kalkışmasının başlatıldığı Mayıs 2013’te Türkiye’de faizler yüzde 4,5’te, enflasyonu ise yüzde 7’deydi.

ENFLASYONDA 12’İNCİ ÜLKEYİZ

Türkiye, en yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında; yüzde 15,72 oranıyla 12’nci sırada bulunuyor. Türkiye’den önce listenin birinci sırasında yüzde 282 bin 972 oranıyla Venezuela var. Yakın zamanda ABD baskılarıyla develüsayon yaşayan ve parasının değeri dibe vuran Venezuela’da alım gücü en düşük olan ülke konumunda. Listenin devamında ise yüzde 175 enflasyonla Zimbabve, yüzde 56,10 ile Güney Sudan, yüzde 55,80 ile Arjantin, yüzde 55,00 ile Kuzey Kore, yüzde 50.40 ile İran, yüzde 47,80 ile Sudan, yüzde 23,30 ile Liberya, yüzde 18 ile Haiti, yüzde 17,46 ile Sierra Leone ve yüzde 16,94 ile Angola bulunuyor.

EKONOMİ Dolar faiz kararı öncesi güne nasıl başladı?



