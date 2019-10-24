Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: 350 baz puanlık indirim bekleniyor

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantısına odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Bugün küresel piyasalarda ECB'nin Mario Draghi başkanlığındaki son toplantısı ve yoğun veri takvimi takip ediliyor. Yurt içinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağı açıklaması sonrası pozitif seyreden piyasalarda, TCMB'nin faiz kararı gündemin odağında yer alıyor.

350 baz puan indirim bekleniyor

Murat Uysal başkanlığındaki son iki toplantıda Para Politikası Kurulu’nun yaptığı faiz indirimlerinin çok kıymetli olduğunu belirten iş adamları, cesur adımların sürmesini bekliyor.

MB'nin 425 ve 325 baz puanlık iki faiz indirimi ardından bugün de 350 baz puana ulaşan bir faiz indirimi yapabileceği konuşuluyor.

TCMB son iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini toplam 750 baz puan indirerek yüzde 16,50'ye çekmişti.

EKONOMİ TCMB Başkanı Uysal: Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi

Bugünkü PPK toplantısı öncesinde 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,75, TCMB'nin beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 12,69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, gerçekleşen enflasyon ve beklentilerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirimlerini sürdüreceğini belirterek, bugünkü karar metninde, 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek yılın son PPK toplantısı için yapılacak iletişimin takip edileceğini bildirdi.

EKONOMİ Merkez’in eli çok rahat

Kredi faizleri de düşmüştü

Merkez Bankası’nın temmuz ayında başlattığı faizlerde indirim kredi faizlerine değişik oranlarda yansımıştı. Merkez Bankası’nın bankaların verdiği kredilere uygulanan ağırlıklı ortalamalara göre 26 Temmuz’da ihtiyaç kredisi faizi yüzde 26.78’di. 11 Ekim haftasında yüzde 18.33 oldu. Konutta 26 Temmuz’da yüzde 20.49 olan faiz 11 Ekim’de yüzde 13.12’ye, ticari kredilerde yüzde 20.08 olan faiz yüzde 15.61’e, taşıt kredilerinde de yüzde 26.50 olan ortalama faiz yüzde 15.83’e geldi.

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OYNAT 00:52 Erdoğan'dan ekonomik yaptırım tehditlerine cevap: Azdan az gider, çoktan çok gider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik yaptırım tehditlerine 'Azdan az gider, çoktan çok gider' sözleriyle tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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