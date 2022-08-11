Ekonomi Merkez Bankasının rezervlerinde son bir yılın en hızlı yükselişi İki haftada 10 milyar dolar arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'nın rezervlerinde son bir yılın en hızlı yükselişi: İki haftada 10 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam döviz rezervleri 5 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 7 milyar 374 milyon dolar artış kaydederek 2 haftada toplam 10 milyar dolardan fazla yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Merkez Bankasının rezervlerinde son bir yılın en hızlı yükselişi: İki haftada 10 milyar dolar arttı
Foto/arşiv

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 6 milyar 668 milyon dolar artışla 67 milyar 769 milyon dolara yükseldi.

  • Geçen hafta 2 milyar 940 milyon dolar artarak 101 milyar 263 milyon dolara çıkan toplam rezervler böylece son iki haftada 10 milyar 314 milyon dolar arttı.

Brüt döviz rezervleri, 29 Temmuz'da 61 milyar 101 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 705 milyon dolar artarak 40 milyar 163 milyon dolardan 40 milyar 868 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 374 milyon dolar yükselişle 101 milyar 263 milyon dolardan 108 milyar 637 milyon dolara çıktı.

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