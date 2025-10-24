Merkez'den sembolik indirim

İş dünyasının sesine kulaklarını tıkayan Merkez Bankası, politika faizini 1 puan indirerek yüzde 39,5'e çekmekle yetindi. Yüksek faizin enflasyona ve ülke ekonomisine yarardan çok zarar verdiği ortadayken Merkez Bankası'nın, sembolik bir indirimle ‘oyalamaya devam’ etmesi dikkat çekti.
Merkez Bankası, iş dünyasının feryadına rağmen faizde sembolik bir indirim yaptı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 1 puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti. Merkez Bankası Başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.
6 PUANLIK REEL FAİZ BANDINI KORUDU
Bu ayki toplantıyı sembolik bir indirimle atlatan Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısı 11 Aralık’ta yapılacak. Enflasyon eylülde yüzde 33,29 olurken, politika faizinin yüzde 39,5’te kaldı. Bu yıl politika faizini yüzde 30-35 arasına düşürme beklentisine rağmen, Merkez Bankası, dünkü kararla üreticiyi, sanayiciyi, tüccarı, esnafı ve finansmana ihtiyacı olan bireysel tüketicileri hayal kırıklığına uğrattı. İşletmelerin, vatandaşların ve Hazine’nin faiz yükü gün geçtikçe ağırlaşırken, Merkez Bankası’nın, reel faiz koridorunu 6 puanın üzerinde tutmaya devam etmesi dikkat çekti.
TALEP NORMALLEŞTİYSE ENFLASYON NEDEN DÜŞMÜYOR
Para Politikası Kurulu’nun kararına ilişkin yapılan duyuruda, “Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmeleri enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşti” denildi.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
- Duyuruda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği ileri sürüldü. Duyuruda, Para Politikası Kurulu’nun politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceği bildirildi.
KREDİ KISITLAMASI NE ZAMAN KALKACAK?
- Toplantı karar metninde; kredi ve mevduat konusuna da değinilmesine rağmen, iş dünyasının ticari kredi sınırlandırmalarının kaldırılması talebine ilişkin herhangi bir adımdan söz edilmemesi dikkat çekti. Duyuruda yer alan şu iki cümlenin krediye erişim kolaylığı sağlayıp sağlamayacağı merak ediliyor: “Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.”