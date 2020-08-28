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Ekonomi Ticari mesajlar için tanınan süre 3 ay uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mesaj onaylarının İleti Yönetim Sistemi'ne kaydında süre uzatıldı: İleti Yönetim Sistemi (İYS) nedir?

Ticari mesajlar için tanınan süre 3 ay uzatıldı

500 bin şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne ticari mesaj onaylarının yüklenmesi için tanınan süre uzatıldı. Son düzenlemeyle birlikte hizmet sağlayıcıları mesaj onaylarını 1 Aralık 2020'ye kadar İYS'ye aktaracak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığının Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ticari elektronik iletilerin 1 Eylül'de dolacak İYS'ye yüklenme süresi uzatıldı.

Sisteme kaydolanların söz konusu yönetmelik kapsamında alınan onayları 1 Aralık 2020'ye kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılacak.

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İLETİ GÖNDERİLECEK

Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara, onayların sisteme yüklendiği ve 16 Ocak 2021'e kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ve reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilecek.

16 OCAK 2021'E KADAR KONTROL EDİLECEK

Alıcılar, İYS'ye kaydedilen onayları 16 Ocak 2021'e kadar kontrol edecek. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecek.

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  • Bakanlık, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliğiyle ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak 6 ay ertelemeye yetkili olacak.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİTEMİ (İYS) NEDİR?

İleti Yönetim Sistemi, hizmet sağlayıcıların arama, sms, e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları izinleri saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların da verdikleri izinleri görüntüleyip, reddedebilecekleri, şikayet edebilecekleri ve yönetebilecekleri, kamunun ise ileti şikayetlerini ve şikayete konu izni görüntüleyebileceği, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemi olarak tanımlanıyor.

  • Kısaca, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir.

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