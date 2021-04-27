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Ekonomi Üç turizm firması hakkında rekabet soruşturması
İŞ DÜNYASI

Metro Turizm, Efetur ve Gür-Sel Turizm hakkında rekabet soruşturması

Üç turizm firması hakkında rekabet soruşturması

Metro Turizm, Efetur Özemniyet Taşımacılık ve Gür-Sel Turizm hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 17 Mayıs'ta açıklayacak.

Haber Merkezi AA
Metro Turizm, Efetur ve Gür-Sel Turizm hakkında rekabet soruşturması
Foto/arşiv

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığındaki toplantı çevrim içi yapıldı.

Küle, soruşturmanın, söz konusu şirketlerin fiyat, kampanya ve sefer zamanlamalarını birlikte belirleme suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla açıldığını belirtti.

Soruşturma heyeti temsilcisi, Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret AŞ, Efetur Özemniyet Taşımacılık Petrol Otomotiv Yedek Parça Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti'nin imzaladığı sözleşmenin fiyat ve müşteri paylaşımına yol açmak suretiyle rekabeti kısıtlama etkisi doğurabileceğinden ilgili kanunun ihlal edildiğini, bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiğini, Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. AŞ için ise kanunu ihlal etmediğinden ceza uygulanmasına yer olmadığını söyledi.

Efetur Özemniyet Taşımacılık şirketinin avukatı, taşıma piyasasının, doğası gereği yüksek rekabet içeren bir alan olduğunu belirterek, rekabeti ihlal etmediklerini ve idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını savundu.

Gür-Sel Turizm AŞ'nin avukatı ise soruşturmada müvekkili şirket aleyhine somut bir tespit bulunmadığına dikkati çekerek, ceza verilmesine yer olmadığı yönünde kanaat oluştuğunu kaydetti.

Metro Turizm firmasının avukatı da pazarın lideri konumunda olduklarını, soruşturmaya yol açan e-postadaki teklife yanıt verilmediğini, şirketin bu teklife muvafakat ettiğinin ve iradelerinin uyuştuğunun ispat edilemediğini belirterek, bu kapsamda cezaya gerek olmadığını dile getirdi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 17 Mayıs'ta açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

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