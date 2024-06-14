Metro Türkiye her yıl bin 500 ton kırmızı mercimeği Mardin Kızıltepe’den alacak

“Metro Türkiye uzun yıllardır mutfak kültürümüzü koruyup geliştirmek için çalışmalar yaparken, geliştirdiği projelerle biz şeflere de ilham veriyor. Yerelin İzinde’nin altıncı durağında Kızıltepe Kırmızı Mercimeği’nin izinden Mardin’e gittik. Kızıltepe Kırmızı Mercimeği, toprağın yapısı ve aldığı güneşin açısıyla ayrı bir lezzete ve renge sahip. Kızıltepe mercimeğini diğer mercimeklerden ayıran bu aroması ve piştiğinde oluşan sapsarı rengi. Hepimizin aşina olduğu çorba ve köftesinin yanı sıra aslında yüksek su tutma kapasitesi ve çabuk pişmesi ile mutfakta kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda mercimeğin, tüm beslenme biçimleri için uygun bir ürün olması ve çok çeşitli formlarda tüketilebilmesi açısından Türk mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Örneğin, projemize özel oluşturduğum menüde kokteylden dondurmaya kadar çok farklı alanlarda Kızıltepe Mercimeği’ni kullandım. Şefler olarak bizler Mardin Kızıltepe Kırmızı Mercimeği’ne mutfaklarımızda ne kadar fazla yer verirsek, hikayesini ne kadar fazla anlatıp menülerimize yazarsak misafirlerimiz de ne tükettiğini bilecek. Hikayesini bildiği bu ürünü talep edecek, raflarda görecek ve satın alacak. Bu nedenle tüm meslektaşlarımı bugün hikayesine tanık olduğumuz Kızıltepe Kırmızı Mercimeği’ni sahiplenmeye ve menülerine eklemeye davet ediyorum.”