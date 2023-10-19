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Ekonomi

MHR GYO’nun halka arzına rekor katılım

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MHR GYO), Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreniyle Yıldız Pazarda “MHRGY.E” koduyla işlem görmeye başladı.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 19/10/2023 الخميس
Yeni Şafak
Uluçeçen, zamanı geldiğinde tüm şirketleri halka açmayı hedeflediklerini, öncelikle Quick Sigorta’nın halka arzı için süreci başlatacaklarını, sonrasında da Quick Finansman, Corpus Sigorta ve QCar Mobilite’nin halka açılacağını sözlerine ekledi.

Uluçeçen, zamanı geldiğinde tüm şirketleri halka açmayı hedeflediklerini, öncelikle Quick Sigorta’nın halka arzı için süreci başlatacaklarını, sonrasında da Quick Finansman, Corpus Sigorta ve QCar Mobilite’nin halka açılacağını sözlerine ekledi.

Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak gerçekleşirken, halka arz gelirinin tamamı; gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla yeni gayrimenkul alımı, kat karşılığı ve hasılat payı karşılığı projelerinin geliştirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanılacak. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında hisse başına 4,30 TL’den 207 milyon adet hissenin satışı gerçekleştirilirken, toplam halka arz büyüklüğü 890,1 milyon TL oldu.


3,3 MİLYON YATIRIMCI GELDİ

Törende konuşma yapan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Levent Uluçeçen, “Burada olmamızın nedeni 3,3 milyon yatırımcının güvenini sağlayarak, grubumuzun gayrimenkul geliştirme şirketi MHR GYO’nun halka arzını başarıyla gerçekleştirmemizdir. Borsa İstanbul’da bugüne kadar gerçekleşen GYO halka arzlarında en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan GYO olarak, bu alanda bizi rekora taşıyan yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Küçük yatırımcıların haklarını ve çıkarlarını her şeyin önünde tutacağız. Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ile 11,5 milyon sigortalımız şirketlerimizin güvencesi altına girdi” dedi.


#Ekonomi
#yatırım
#halka arz
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