Milli silahlaramilli test merkezi: Milli Balistik Test Merkezi gün sayıyor

Milli silahlaramilli test merkezi: Milli Balistik Test Merkezi gün sayıyor

Oğuzhan Ürüşan
12:407/11/2025, Cuma
Milli Balistik Test Merkezi’nin hizmete girmesiyle birlikte, test ve onay süreçlerinde yurt dışına bağımlılık büyük ölçüde sona erecek.
Yerli ve mili silahların balistik testlerinin yapılacağı Milli Balistik Test Merkezi projesinde inşaat çalışmaları sona yaklaştı. Ankara Gölbaşı’nda Kriminal Daire Başkanlığı yerleşkesinin hemen yanında yükselen merkezin bu yıl içinde tamamlanması, önümüzdeki sene başında ise tam kapasiteyle faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Temeli 2020’de atılan merkez, hafif ateşli silahlar, mühimmat ve balistik koruyucu malzemelerin test edilmesine yönelik uluslararası akreditasyona sahip olacak. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile tüm güvenlik birimleri tarafından ortak bir şekilde inşa edilen tesis sayesinde, Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen silah, mühimmat, yelek, zırh, cam ve araç gibi ürünlerin testleri artık yurt dışında yapılmayacak.


ULUSLARARASI STANDARTLARDA TEST VE SERTİFİKASYON

Merkez faaliyete geçtiğinde, uluslararası standartlarda sertifika düzenleme yetkisine sahip ilk milli tesis olacak. Bu sayede hem kamu kurumlarının alacağı savunma ürünleri hem de özel sektör üretimleri yerli testlerden geçerek sertifikalandırılacak.


DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK, MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK

Milli Balistik Test Merkezi’nin hizmete girmesiyle birlikte, test ve onay süreçlerinde yurt dışına bağımlılık büyük ölçüde sona erecek. Bu durum, savunma tedarik süreçlerinde hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlayacak. Ayrıca merkez, Türk savunma sanayi firmalarına Ar-Ge sürecinde hız kazandıracak, üniversitelerle yapılacak ortak çalışmalarla balistik ve malzeme mühendisliği alanında teknik kapasiteyi artıracak.


İHRACATA VE KALİTEYE KATKI

Uluslararası akreditasyon yetkisi sayesinde Türkiye, savunma sanayii ürünlerinin dünya pazarında tanınan test belgelerini kendi bünyesinde üretebilir hale gelecek. Bu da hem ihracat olanaklarını genişletecek hem de yerli ürünlerin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak. Savunma kaynakları, merkezin tamamlanmasıyla birlikte test verilerinin ve teknik bilgilerin yurt içinde kalacağını, böylece bilgi güvenliği ve kalite denetiminin tek elden yürütüleceğini belirtiyor.

#Milli Balistik Test Merkezi
#Ankara
#Gölbaşı
