Mısır ile Ro-Ro hattı yeniden açılıyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizması 2. Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki ticareti destekleyecek bir Ro-Ro hattına yeniden işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışma yürütülmesi konusunda anlayış birliğine varıldığını bildirdi. Mısır hükümetinin 2014 sonunda Ro-Ro anlaşmasını yenilememe kararı almasıyla birlikte 2015 yılının nisan ayında kapanan Türkiye-Mısır Ro-Ro hattı yeniden işlerlik kazanacak. İskenderun-Damietta hattında 2014 yılında haftada 2 sefer yapılırken, ağırlıklı olarak ticari amaçlı yük olmak üzere ayda 1.200 araç taşınıyordu.

İKİLİ TİCARETTE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan el-Hatip eş başkanlığında Kahire'de düzenlenen toplantıya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantıda iki ülke arasındaki ticaret, yatırımlar, gümrük iş birliği, sektörel konular ve karşılaşılan zorluklar dahil geniş bir gündemin ele alındığı belirtildi. Toplantıda iki ülke ticaret hacminin 2028'e kadar 15 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi yönündeki ortak hedefin teyit edildiği bildirilen açıklamada, buna yönelik bazı önemli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde durulduğu bilgisi verildi.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI MASAYA YATIRILDI

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, bu ay içerisinde gerçekleştirilecek Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 6. Ortak Komite Toplantısı'nın, anlaşmanın güncellenmesi ve modernize edilmesi için önemli bir fırsat sunacağına işaret edildi. Ayrıca, “Toplantıda, iki ülke firmalarının Mısır ile Afrika başta olmak üzere üçüncü ülkelerde de ortak projeler geliştirmesi için anlayış birliği sağlandı” ifadeleri kullanıldı.

GELECEK YIL ANKARA’DA ORTAK TOPLANTI YAPILACAK

Türkiye'nin dinamik sanayisiyle bir G20 ekonomisi, Mısır'ın ise Afrika'nın en büyük ekonomilerinden ve bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Mısır ile ticaretimiz 2024'te yaklaşık 9 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Türk firmaları, Mısır müteahhitlik sektöründe bugüne kadar 1,2 milyar dolar değerinde 27 proje üstlenmiştir. İlk toplantısı 2012'de gerçekleştirilen Bakanlar düzeyindeki Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizması, Mısır ile ilişkilerde yaşanan gelişmeler doğrultusunda aktif hale getirilmiştir. Bakanlar, müteakip toplantının 2026'da Ankara'da düzenlenmesi konusunda mutabık kalmışlardır.”

11 ayda 600 bin araç taşındı

Türkiye yılın ilk 11 ayında Ro-Ro hatları üzerinden 600 binden fazla araç taşıdı. Farklı bölgelerindeki limanlar üzerinden şu anda İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan, Belçika, Rusya, Romanya ve Rusya’nın farklı şehirlerini kapsayan 28 hatla Ro-Ro seferleri yapılıyor. Mısır ile birlikte Ro-Ro ağına bir hat daha eklenmiş olacak.







