Mısırlı iş adamı fiyatları yüzde 25 düşürdü: Yerli malzeme çağrısı yaptı

Kampanya ile ilgili bilgi veren Motaman İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmed Matar, şirket tarafından inşa edilen tüm daire, dükkan ve gayrimenkullerde 2022 için ilan edilen tüm fiyatlarda yüzde 25 indirim kararı aldıklarını vurguladı. Bu indirimin 2021 fiyatlarında yüzde 10 indirime eşit olduğunu ifade eden Ahmed Matar, bu kararların, şirketin enflasyonu düşürmeye katkıda bulunmasını ve dış yatırım çekmeye yardımcı olmasını sağlamak için aldıklarını kaydetti.

Motaman İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmed Matar

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Aynı zamanda İktisadi Planlama Derneği Başkanlığı görevini yürüten Ahmed Matar, 170 üyenin bulunduğu dernekte, tüm üyelere de indirim kampanyası ve yerli ürün kullanımı çağrısı yaptıklarını ifade etti. Matar, tüm Türk şirketlere de kendileri gibi indirim yapmaları ve ithal girdili ürünler yerine yerli ürün tedarik etmeleri çağrısı yaptı. Matar, “Kardeş olarak gördüğümüz tüm Türk şirketlerini de aynı kararları almaya davet ediyoruz” dedi.

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