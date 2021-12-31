Ekonomi Mısırlı iş adamı fiyatları yüzde 25 düşürdü Yerli malzeme çağrısı yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mısırlı iş adamı fiyatları yüzde 25 düşürdü: Yerli malzeme çağrısı yaptı

Gayrimenkul şirketi Motaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak satışlarında yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. Şirket ayrıca, projelerinin inşasında kullanılmak üzere ithal edilen ürünlerin, yapı malzemelerinin, her türlü ekipmanın kullanılmasının önlenmesi ve yerine yurtiçinden malzeme tedarik edilmesi kararı aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısırlı iş adamı fiyatları yüzde 25 düşürdü: Yerli malzeme çağrısı yaptı
Motaman

Kampanya ile ilgili bilgi veren Motaman İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmed Matar, şirket tarafından inşa edilen tüm daire, dükkan ve gayrimenkullerde 2022 için ilan edilen tüm fiyatlarda yüzde 25 indirim kararı aldıklarını vurguladı. Bu indirimin 2021 fiyatlarında yüzde 10 indirime eşit olduğunu ifade eden Ahmed Matar, bu kararların, şirketin enflasyonu düşürmeye katkıda bulunmasını ve dış yatırım çekmeye yardımcı olmasını sağlamak için aldıklarını kaydetti.

Motaman İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmed Matar
Motaman İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmed Matar

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TÜM ŞİRKETLERE İNDİRİM ÇAĞRISI

Aynı zamanda İktisadi Planlama Derneği Başkanlığı görevini yürüten Ahmed Matar, 170 üyenin bulunduğu dernekte, tüm üyelere de indirim kampanyası ve yerli ürün kullanımı çağrısı yaptıklarını ifade etti. Matar, tüm Türk şirketlere de kendileri gibi indirim yapmaları ve ithal girdili ürünler yerine yerli ürün tedarik etmeleri çağrısı yaptı. Matar, “Kardeş olarak gördüğümüz tüm Türk şirketlerini de aynı kararları almaya davet ediyoruz” dedi.

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