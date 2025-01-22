Mobilyacıların ihracat hedefi 12 milyar dolar

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenlenen ‘IIFF (İstanbul International Furniture Fair) Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’ dün başladı. Alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olan ve sektörün ihracatına 3 milyar dolar katkı yapması beklenen fuar, 25 Ocak'ta sona erecek. Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mobilya sektörünün bu seneki hedefinin 12 milyar dolar olduğunu belirtti ve Türkiye ekonomisinin zorlu 2024 yılını makro göstergeler anlamında oldukça iyi rakamlarla geride bıraktığını söyledi.

DÜNYA ÇAPINDA ŞÖHRET YAKALADI

Türk mobilya sektörünün ihracata açıldıktan sonra dünya çapında bir şöhret yakaladığını ifade eden Bolat, "Türkiye'nin toplam mal ihracatının yüzde 2'sine ulaşan mobilya sektörü, dünya mobilya ihracatının da yüzde 2'sine ulaştı ve dünyada 7'nci sıraya yükseldi, daha yukarılara hep birlikte tırmanacağız" ifadelerini kullandı. Bolat, dünyadaki ekonomik durgunluk ve uluslararası ticaretteki yavaşlamaya ve korumacı politikalara rağmen; mal ihracatının 2024'te yüzde 2,5'lik artışla 262 milyar doları geçtiğini aktararak, dış ticaret açığını 24 milyar dolar azalttıklarını, cari işlem açığını da tarihin en düşük rakamlarına çektiklerini kaydetti.

YÜZDE 50 DESTEK VERİYORUZ

2002'de 250 milyon dolar olan mobilya ihracatının 4,5 milyar dolara ulaştığını sözlerine ekleyen Bolat, yaklaşık 18 katlık artışın büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Sektörün 12 milyar dolar ihracata hedeflendiğini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti: "Ağaç ürünleri, orman ürünleri ve kağıdı eklediğimizde sektör 8 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşıyor. Mobilya, sadece oturulacak ya da üzerinde yatılacak nesne olmaktan çıkmış, adeta bir yaşam sanatı ürünü haline gelmiş ve bu anlamda da dünyaya başarımızı kanıtlıyor." Geçen sene bu fuara bakanlık olarak 87,5 milyon TL katılım-stant destekleri verdiklerini anımsatan Bolat, bu yıl da 1.000'i aşkın firmanın katılımlarının yüzde 50'sini destekleyeceklerini söyledi. Bolat, "Geçen yıl bütçemizden 24,7 milyar TL ihracat destekleri sağladık, bu yıl 33 milyar TL ihracat desteği vereceğiz" dedi.

3 BİN MARKA KATILDI

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, sadece dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından birinin açılışını gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda Türk mobilya sektörünün birliğinin ve gücünün simgesi olan bu başarıyı birlikte kutladıklarını söyledi. Güleç, "3 bin markanın ürünlerini sergilediği fuara, 150 ülkeden, 150 bini aşkın ziyaretçinin katılmasını bekliyoruz. Almanya, ABD, Çin, İtalya, Kazakistan, Singapur ve Rusya'dan gelen üreticileri de ağırlayacağız" dedi.

ZİYARETÇİ SAYISI 150 BİNİ GEÇECEK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta 2024'ü 262 milyar dolar gibi güzel bir rakamla kapattıklarını belirterek, yüzde 2,5'lik artış yakaladıklarını, mobilya sektörünün 4,5 milyar dolarlık katkı sağladığını söyledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de mobilya fuarının iki ayrı fuar merkezinde düzenlenmesinin öneminden bahsederek, 1.000 civarında firmanın katıldığını ve ziyaretçi sayısının ise 150 bini aşmasını beklediklerini söyledi.







