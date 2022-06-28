Ekonomi Moodystan Rusya için çarpıcı tahmin İflas etmiş ülke
DÜNYA EKONOMİSİ

Moody’s'tan Rusya için çarpıcı tahmin: 'İflas etmiş ülke'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rusya’nın temerrüde düştüğünü bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Moody’stan Rusya için çarpıcı tahmin: İflas etmiş ülke
Moody’s Rusya’yı "iflas etmiş ülke" olarak tanımladı.

Moody’s’ten yapılan açıklamada, Rusya’nın borç yükümlülüklerini yerine getiremediği, tahvil yatırımcılarına 100 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamadığı, bu nedenle de kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesine göre ülkenin "iflas etmiş ülke" olarak tanımlandığı bildirildi.

Açıklamada, “Geciken kupon ödemesi iflası oluşturur. Gelecekteki kupon ödemelerinde de temerrüde düşülmesi mümkün.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Rus hükümetinde yapılan açıklamada ise Rusya’nın döviz cinsinden tahvil faizi ödemelerini mayıs ayında yaptığı belirtilerek, ödemenin alıcıya teslim edilmemiş olmasının Rusya’nın problemi olmadığı belirtildi.

Rusya, en son döviz cinsinden borçların ödememesi nedeniyle 1918 yılında iflas etmişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s, Fitch Ratings, Standard Poor’s (SP), Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

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