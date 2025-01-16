MOSFED çatısı altında birleştik: Tartışa tartışa doğruyu bulduk

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de, "2024 TÜYAP ve Türk fuarcılık sektörü olarak iyi bir yıl oldu. Türkiye'de fuarlar büyüyor, büyümeye de devam ediyor. Buna karşın Batı'da da tam tersi düşüyor. Avrupa'da başta Almanya olmak üzere birçok ihtisas fuarlarında düşüş var. Fuarlar bizim coğrafyaya doğru kayıyor. 2025'te 2024 ile kıyasladığımızda Türk fuarcılık endüstrisi olarak yüzde 10-15 civarında bir büyümeyi hedefliyoruz. MOSFED’in desteği ve MOS fuarcılıkla birlikte bu kıymetli organizasyonu her yıl gerçekleştiriyoruz. Çok yoğun bir hazırlık süreci yaşadık. Yüzlerce ülkeden iş insanını 3 bin marka ile buluşturacağız” dedi.