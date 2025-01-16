MOSFED çatısı altında birleştik: Tartışa tartışa doğruyu bulduk

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, sektörün yeniden güç birliği yaptığını söyledi. Güleç, “İlk ayrışmamız 2014 yılında oldu. O dönemde biz federasyonu kurarken başka faktörlerle mücadele ettik. Fuarlarımız da bölündü, yanlış yaptık. Biz de mobilya sektörü olarak tartıştık, tartıştık ve doğru yolu bulduk. Artık MOSFED çatısı altında birleştik" dedi.
Türk mobilya sektörünün küresel vitrinini oluşturan IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 21 Ocak’ta kapılarını açacak. İstanbul Fuar Merkezi ile TÜYAP Fuar Merkezi’nin bütün salonlarında ve toplam 250 bin metrekare alan üzerinde sergilemesi yapılacak mobilyalar, 25 Ocak tarihine kadar görülebilecek. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, fuar öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Güleç, hem sektörü hem de yaklaşan fuarı değerlendirdi.
GÜÇ BİRLİĞİ YAPTIK
Ahmet Güleç, sektör olarak sorunları tartışarak çözdüklerini ifade etti. Güleç, şunları kaydetti: "İlk ayrışmamız 2014 yılında oldu. 2014 yılında biz federasyonu kurarken başka faktörlerle de mücadele ettik. Fuarlarımız da bölündü, yanlış yaptık. Sonra bir araya geldik ve sorunu çözdük. 2 yıl önce MOSDER Genel Kurulu'nda, bazı firmalarımız seçim meselesinde yine bir ikiliğe düştüler. Ayrıldılar, başka bir dernek kurdular. Ama sektörümüz sağduyulu davrandı. Amerikalıların bir sözü vardır; 'Biz tartışırız, tartışırız sonunda da doğru yolu buluruz' diye. Biz de mobilya sektörü olarak tartıştık, tartıştık ve doğru yolu bulduk. MOSDER’den ayrılan MOYSAD, tekrar MOSDER ile birleşti. Türkiye mobilya sanayicileri çatısı altına girdi. Zaten fuar konusunda sorunumuz yoktu. Tek fuar yapıyorduk. Ama sivil toplumumuz ayrıydı, bir dernek daha olmuştu. Federasyonla iş birliği halinde bu sorunu çözdük. Sektör güç birliği yaptı, 'Bir aradayız' mesajı verdi. Fuardan önce bunu dile getirdik, fuarda da bunu duyuracağız. Artık MOSFED çatısı altında birleştik.”
DIŞ TİCARET FAZLASI 40 MİLYAR DOLAR
"Türkiye olarak 213 ülkeye mobilya ihraç ediyoruz ve dış ticaret fazlamızla ekonomimize katkı sağlıyoruz. Yüzde 80 yerli üretim oranımız, 4 milyar dolarlık yıllık dış ticaret fazlası yaratarak, son 10 yılda 40 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlasına ulaştı. Bu başarı tesadüfi değil; sektörel derneklerimizin, üreticilerimizin güçlü iş birliği kültürünün bir sonucudur" diyen Güleç, MOSFED çatısı altında sağlanan iş birliğinin mobilya sektörünü globalde hak ettiği konuma taşımak için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti. İhracat hedefine de vurgu yapan Güleç, “2030 için 12 milyar dolarlık ihracat hedefi, kararlılığımızın bir göstergesi” dedi.
140 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
Ahmet Güleç, fuarı 140 bini aşkın kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Güleç, bu organizasyonun dünya mobilya sektörünün en prestijli 3 fuarı arasında gösterildiğini belirtti. Güleç, sektörün dünya mobilya ihracatında binde 3 olan payını bugün yüzde 2 seviyelerine çıkarttığını ifade etti. Güleç, sektörün 4,5 milyar doları aşkın ihracat yaptığını belirterek, "Kilogram bazında fiyatımız arttı. 2025'de 5 milyar dolar olarak hedeflenen ihracatımızın yaklaşık 3 milyar dolarının bağlantılarını bu fuarda yapacağımıza inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Fuarlar bizim coğrafyaya kayıyor
- TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de, "2024 TÜYAP ve Türk fuarcılık sektörü olarak iyi bir yıl oldu. Türkiye'de fuarlar büyüyor, büyümeye de devam ediyor. Buna karşın Batı'da da tam tersi düşüyor. Avrupa'da başta Almanya olmak üzere birçok ihtisas fuarlarında düşüş var. Fuarlar bizim coğrafyaya doğru kayıyor. 2025'te 2024 ile kıyasladığımızda Türk fuarcılık endüstrisi olarak yüzde 10-15 civarında bir büyümeyi hedefliyoruz. MOSFED’in desteği ve MOS fuarcılıkla birlikte bu kıymetli organizasyonu her yıl gerçekleştiriyoruz. Çok yoğun bir hazırlık süreci yaşadık. Yüzlerce ülkeden iş insanını 3 bin marka ile buluşturacağız” dedi.