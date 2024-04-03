Moskova’ya taziye ziyareti

Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerin başında gelen Rusya, 22 Mart'ta yaşanan terör saldırısıyla 144 vatandaşını kaybetti. Başta turizm olmak üzere birçok sektörde Rusya ile ticareti bulunan Türkiye, Ruslara bu süreçte büyük destek verdi. Türk turizmciler, geçtiğimiz günlerde Moskova'ya giderek Rusların acısına ortak oldu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) heyeti, Rusya'nın başkenti Moskova'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirmek amacıyla Rusya Tur Operatörleri Birliği’ni (ATOR) ziyaret etti. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve TÜRSAB heyeti, Crocus City Hall Konser Salonu'nun önüne çiçek bıraktı.

ESNEK FİYAT POLİTİKASI

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR’u ziyaret eden TÜRSAB heyeti, ATOR Başkanı Maya Lomidze ve yöneticilerle bir araya geldi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Türkiye de maalesef ki geçmişte bu tip terör saldırılarına maruz kaldı. Rusya’da yaşanan bu acıyı çok iyi anlıyoruz” diye konuştu. Türk turizm sektörünün esnek bir fiyat politikasına sahip olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Geçen yaz Rusya pazarından gelişler azaldığı zaman otelciler, eylül ayında zaten fiyatları düşürmüştü. Rusya, Türkiye'nin bir numaralı pazarı. Almanya ise turist akışında ikinci sırada. Rusya'nın lider konumunu sürdüreceğini umuyoruz" bilgisini verdi.

TÜRKİYE EN ÖNEMLİ DESTİNASYON

ATOR Başkanı Maya Lomidze ise, “Böyle trajik bir olayın ardından buraya bizzat gelerek baş sağlığı dilemeniz bizler için çok önemli” dedi. Türkiye’nin Rusya pazarında en önemli destinasyon olduğunun altını çizen Lomidze, bu durumun devam ettiğini belirterek, “Keşke bu olay vesilesiyle değil turizmi daha da geliştirmek adına bir araya gelmiş olsaydık. Benzer acılar yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizm dostluk köprüleri kuruyor

Dünyada şiddetin, terörün egemen olmaması için kardeşliğe, dostluğa verilecek değerin bugün her zamankinden fazla önem kazandığına dikkat çeken Firuz Bağlıkaya, “İnsanları ve kültürleri birbirine yaklaştıran turizm, dostluk köprülerinin kurulmasında, barışın ve kardeşliğin tesisinde her zaman en önemli role sahip olmuştur. Bu anlamda turizmin yaralarımızı sarmada ve acılarımızı bir nebze olsun dindirmede önemli bir işlevi olduğuna inanıyoruz. TÜRSAB olarak tüm Rus halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi.







