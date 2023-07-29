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Ekonomi

Motorine yeniden zam geliyor: Salı gününden itibaren geçerli olacak

Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmaların etkisinin en çok hissedildiği sektör akaryakıt. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam bekleniyor.

10:08 . 29/07/2023 Cumartesi
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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt sektörünü olumsuz yönde etkiliyor.

Son olarak brent petrol 84.50 dolar seviyesinde ölçüldü.

Motorine bir zam daha

Son dönemlerde zam yağmuruna tutulan motorine en son 1.45 TL zam haberi duyurulmuştu.

Çok geçmeden bir zam haberi daha geldi. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1.07 TL zam bekleniyor…

35 TL'yi aştı

İstanbul'da son zamla 35.35 TL’yi bulan motorinin yeni fiyatının 36.42 civarında olması bekleniyor.



#motorin
#zam
#akaryakıt
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