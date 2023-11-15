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Ekonomi

Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş olması zam yapılması bekleniyor.

10:08 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:25 - 15/11/2023 Çarşamba
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Akaryakıt fiyatları brent ve döviz kurları artışlarıyla sürekli değişkenlik gösteriyor.


Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatında 1 lira 14 kuruşluk fiyat artışı yaşanacak. Söz konusu zam, bu gece yarısından (15 Kasım Çarşamba) itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıtılacak.


Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.


Güncel fiyatlar


İstanbul’da benzin güncel fiyatı 34,55 TL


İstanbul’da motorin güncel fiyatı 36,42 TL


Ankara’da benzin güncel fiyatı 35,20 TL


Ankara’da motorin güncel fiyatı 36,99 TL




#motorin
#akaryakıt
#zam
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