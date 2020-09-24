Çiftlik Koyu'nda bulunan ada 15 milyon dolara satışa çıkarıldı

İş adamı Ali Ağaoğlu’nun 5 yıl önce satın aldığı içinde 230 metrekarelik taştan yapılan şato bulunan 90 dönümlük Çiftlik Adası 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. Yaklaşık 1 aydır satış listesinde olan ada, Türk ve Ortadoğulu iş insanları tarafından incelemeye alındı.

Fabrikatör Nevzat Feyizoğlu’nun sahibi olduğu ve 2000 yılından bu yana satılık olan Çiftlik Adası, 2005 yılında ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu tarafından satın alındı. Yunanistan’ın Rodos Adası ve Çiftlik harika manzarasına sahip alana bakan adaya iki iskeleden giriş için tadilat yapıldı.

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ŞATO, İSKELE, HELİKOPTER PİSTİ

Denizden ve havadan gidilen adanın içindeki şatoda iki hizmetli ve misafir evi, atölye, jeneratör odası, bir yüzme havuzu, üç sulama havuzu bulunuyor. Ada içindeki şatonun her terasında deniz ile orman manzarası mevcut.

Adanın son sahibi Ali Ağaoğlu’nun, geçtiğimiz aylarda özel aracıyla ve yatıyla birkaç defa tatile geldiği öğrenilirken, tatil sonrası Eylül ortasında adasını satışa çıkarma kararı aldığı belirtildi.

FOTOĞRAF 7 Ege ve Akdeniz'deki 3 ada ve bir yarımada ile Bursa Ulubat Gölü'ndkei 1 ada, sahipleri tarafından internetten verilen ilanlarla satışa çıkarıldı. Yarımada ve adaların toplam değeri 457 milyon lira olarak belirlendi. Rusya, İran, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar, Dubai ve Türki cumhuriyetlerin yanı sıra Türkiye'den de yatırımcılar adalar için teklif verdi. Ancak teklifler istenilen değere ulaşmadığı için adaların satışı gerçekleşmedi. Türkiye karasularında yer alan özel mülk olan adaların bir kısmı turizm imarlıyken, bazıları da konut ve karma imar iznine sahip. Kasım ayında satışa çıkarılan adaların büyüklükleri 27 bin metrekare ile 316 bin metrekare arasında değişirken, yarımada ise 76 bin metrekare yüzölçüme sahip. EN UCUZU 17 MİLYON Adalar arasında en düşük fiyatlısı 17 milyon lira ile Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'nde, Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıkta yer alan 45 bin metrekarelik ada oldu. Sahibi Nedim Bulut tarafından satılığa çıkarılan adanın üzerinde yaklaşık 500 zeytin ağacı bulunuyor. 82 yıldır Bulut ailesine ait adaya çok sayıda teklif verildi, ancak istenilen değere ulaşmadığı için satış gerçekleşmedi. Yapılaşmanın yasak olduğu adada, bungalov tarzı ahşap yapıya izin veriliyor. EN BÜYÜK ADA 'KARACA' En büyük ve yüksek fiyatlı ada ise Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 316 bin metrekarelik özel tapulu Karaca Adası. Ada için istenen fiyat 145 milyon lira. Metrekare fiyatı 459 TL belirlenen ada, Cumhurbaşkanlığı konutu karşısında yer alıyor. Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi. Aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunan, 4 koyu olan adanın, 65 dönüm orman kullanım alanı da mevcut. Adanın toplam büyüklüğü 381 bin metrekare. ÇİÇEK ADASI'NIN FİYATI GÜNCELLENDİ Balıkesir'in 22 adasından biri olan Ayvalık ilçesinde bahar mevsiminde sarı ve beyaz 'koyun gözü' cinsi nergis çiçekleri açan ve adını buradan alan Çiçek Adası'nın da satış ilanı 20 Kasım'da güncellendi. İlk kez 2002 yılında satışa çıkarılan Ayvalık ve Gömeç ilçeleri açıklarındaki ada, karaya 230 metre mesafede. Daha önce 115 milyon liradan satışa sunulan 267 bin metrekare alana sahip adanın fiyatı 135 milyon lira olarak güncellendi. İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 bina bulunan ada, Ayvalık'a 12 kilometre, Çanakkale- İzmir yoluna ise 3,5 kilometre mesafede. 4 tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada 2 bin zeytin ağacı, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağaçları bulunuyor. Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerinin özel mülkü konumundaki adanın en yüksek noktası 22 metre. BODRUM'DA 125 MİLYON LİRALIK ADA Muğla'nın Bodrum ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki mavi bayraklı 27 bin metrekare büyüklükteki ada ise 125 milyon liradan satışa sunuldu. 15 Kasım'da internetten verilen ilanda, adada 650 metrekare büyüklüğünde 3 katlı, 10 yataklı turistik tesis bulunduğu belirtildi. 150 metrekarelik müştemilatı bulunan, tüm altyapısı hazır olan ada, özel kullanıma ya da turistik tesise uygun durumda. YARIMADA 35 MİLYON TL'DEN SATILIK Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki 76 bin metrekare büyüklüğündeki yarımada ise 35 milyon liradan satışta. Metrekare fiyatı 461 TL olarak belirlenen yarımadanın 47 bin metrekarelik alanı turistik tesis alanı olarak imarlı durumda. REHABİLİTASYON MERKEZİ İÇİN TEKLİF VAR Yarımadanın satışından sorumlu gayrimenkul uzmanı Mehmet Korkmaz, yurt içi ve yurt dışından teklifler aldıklarını belirtti. Özellikle turistik tesis yapmak isteyenlerin teklif verdiğini belirten Korkmaz, Bir Avrupa ülkesinden de teklif aldık. Buraya yaşlılar için rehabilitasyon merkezi yapmak istiyorlar. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fiyatta anlaşırsak satışı gerçekleştireceğiz. Buraya modern bir rehabilitasyon merkezi yapılacak dedi. Türkiye'de 457 milyon değerinde 4 ada ve 1 yarımada satılık Türkiye'de toplam değeri 457 milyon lira olan 5 ada ve yarımada, internet üzerinden verilen ilanlarla satışa çıkarıldı. Turizm ve konut imarlı olan 4 ada ve 1 yarımadanın üzerinde hali hazırda yapılar da bulunuyor.

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SATIŞ FİYATI 15 MİLYON DOLAR

Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı ve İstanbul Emlak Müşaviri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, “Bayır Mahallesi’nde Çiftlik Koyu’nun karşısındaki Çiftlik Adası olarak tabir edilen ada 2015 yılında Ali Ağaoğlu’nun bir firması tarafından satın alınmıştı. Bu ada 90 dönümlük bir ada. 28 dönümü tapulu, geri kalan alan kayalık ve doğal sit alanı. 28 dönümlük tapulu alanın üzerinde iki tane müştemilat, bir tane Şato diye tabir ettiğimiz taştan güzel bir bina var. Yaklaşık 15 milyon dolar civarında satış fiyatı var. Ada, satışa çıkar çıkmaz da bir Türk, bir de Ortadoğulu iş adamına sunum yaptık" dedi.

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Adada şu an mevcut yapıların olduğunu belirten Soyvural, "Şu anda orada mevcut binalar var. Onun dışında bir fener binası yapmak için Ankara’dan izin alındığını biliyorum, yani herhangi bir otel imarı bulunmuyor ancak mevcut binayı yıkıp onun yerine ayrı bina yapılabilir ama otel olarak herhangi bir imar mevcut değil. İmar alırlarsa Turizm Bakanlığından olabilir ama şu anda öyle bir izin yok" diye konuştu.

FOTOĞRAF 7 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından rezerve en yakın kent olan Zonguldak'ta ev ilanları da değişti. Cemil Özgür adlı bir vatandaş internet sitesine koyduğu ev ilanının açıklamasına, 'Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı yabancıya satışa engel yok 4+1' yazdı. Evine 740 bin lira değer biçen Cemil Özgür, ilgi çekmek adına arkadaşının tavsiyesi üzerine böyle yazdığını ve 'Gemiyi görüyor mu?' diye mesaj atanlar olduğunu söyledi. Özgür, ilana ilginin bir anda arttığını ifade etti. 'YATIRIMCILARI ZONGULDAK'A BEKLİYORUZ' <br> <br> Zonguldak Emlakçılar Derneği Başkanı Sercan Günarslan, Karadeniz açıklarında bulunan doğalgaz rezervine en yakın il olan Zonguldak'ta ilginin biranda arttığını belirterek, Kömür madenciliğiyle anılan kentimizde doğalgazın da bulunmuş olması şehrimiz ve bizim açısından gurur verici bir durum. Tanınırlık ve bilinirlik anlamında da çekim merkezi olarak Zonguldak'ımıza çok şey katacaktır... Konut piyasasıyla ilgili ne gibi değişimler olabilir derseniz yakın zamanda çok değişiklik olabileceğini ben düşünmüyorum. Sadece Zonguldak bir çekim ve cazibe noktası olabilir. Şimdiden bütün yatırımcıları Zonguldak'a gayrimenkul yatırımları yapmaya davet ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından rezerve en yakın kent olan Zonguldak'ta ev ilanları da değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından rezerve en yakın kent olan Zonguldak'ta ev ilanları da değişti. Doğal gaz rezervi ilanları değiştirdi: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1 Zonguldak'ta evini internetten satışa çıkaran Cemil Özgür, açıklama kısmına 'Tuna-1 manzaralı satılık 4+1' yazınca ilan kısa sürede ilgi gördü. Evine ilgi çekmek için böyle yazdığını söyleyen Özgür, 'Gemiyi görüyor mu?' diye mesaj atanlar olduğunu söyledi.

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