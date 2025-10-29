Murat Ayas: Uzun vadeli başarı içsel gücü keşfeden şirketlerin olacak

“Artık şirketler yalnızca dış pazarlara değil, kendi iç dinamiklerine de yatırım yapmak zorunda. Bugün kalıcı başarı, teknolojiyi kullanma becerisi kadar çalışan bağlılığı, süreç disiplini ve enerji yönetimiyle de ölçülüyor. Biz de Pozitif Güç olarak, kurumların bu alanlarda güçlenmesini sağlayan çözümler üretiyoruz.”