Murat Ayas: Uzun vadeli başarı içsel gücü keşfeden şirketlerin olacak

Küresel ekonomide dengelerin sürekli değiştiği, maliyet baskısının arttığı ve dijital dönüşümün hız kazandığı bir dönemde, işletmeler artık yalnızca üretimle değil, tüm yönetim süreçleriyle rekabet ediyor. Bu tablo, Türkiye’deki şirketlerin de verimlilik, insan kaynağı ve enerji yönetimi alanlarında daha stratejik adımlar atmasını zorunlu hale getiriyor.
Pozitif Güç Şirketler Grubu, bu dönüşüm sürecinde kurumların rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için geliştirdiği bütünleşik hizmet modeliyle dikkat çekiyor. Grup, danışmanlıktan enerji verimliliğine, insan kaynakları yönetiminden süreç optimizasyonuna kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayas, iş dünyasındaki değişime dikkat çekerek şunları söyledi:
Ayas, verimlilik artışının sadece finansal sonuçlara değil, kurumsal dayanıklılığa da katkı sunduğunu vurguladı:
Pozitif Güç Şirketler Grubu’nun geliştirdiği sistemler, son yıllarda hem sanayi hem de hizmet sektöründe verimlilik artışı sağladı.
Grup, önümüzdeki dönemde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik temelli yeni projelere de öncülük etmeyi hedefliyor.