Müşterinin indirim talebi kampanyaya dönüştü

Türkiye’deki müşterilerin talepleriyle hazırlanan indirim fırsatlarıyla dolu Prime Day, dün Amazon.com.tr’de başladı. 22 Temmuz’a kadar sürecek Prime Day boyunca Prime üyeleri, elektronikten modaya, mutfak ürünlerinden kitaba 300 bini aşkın üründe fırsat ve indirimlerden faydalanabilecek. Prime Day, bu yıl dünyada 10’uncu, Türkiye’de ise 5’inci kez düzenleniyor. Açıklanan rakamlara göre, toplanan indirim talepleri de geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50 artarak 1,7 milyona ulaştı. Amazon’un üyelik programı Prime’ın, bugün dünyadaki 200 milyondan fazla üyesine alışverişin ve eğlencenin en iyisini sunduğunu söyleyen Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, “Prime üyelerimize 650 bine yakın ürünü ücretsiz ve hızlı teslimatla sunuyoruz. İstanbul, Kocaeli Bursa ve Ankara’da ise öğlen saat 11.30’a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kapınıza teslim ediliyor. Prime üyeleri; sunduğumuz Çok Al Az Öde, Günün Fırsatları ve Prime Day gibi üyelere özel indirim kampanyaları sayesinde kolay ve hesaplı alışveriş ile tasarruf ediyor. Bu yıl, Prime Day dönemi boyunca 300 bini aşkın üründe müşterilerimize kaçırılmayacak indirimler sunuyoruz” şeklinde konuştu.