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Ekonomi

Müşterinin indirim talebi kampanyaya dönüştü

Mehmet Ali Parto
04:00 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:49 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Burak Erdem
Burak Erdem

Türkiye’deki müşterilerin talepleriyle hazırlanan indirim fırsatlarıyla dolu Prime Day, dün Amazon.com.tr’de başladı. 22 Temmuz’a kadar sürecek Prime Day boyunca Prime üyeleri, elektronikten modaya, mutfak ürünlerinden kitaba 300 bini aşkın üründe fırsat ve indirimlerden faydalanabilecek. Prime Day, bu yıl dünyada 10’uncu, Türkiye’de ise 5’inci kez düzenleniyor. Açıklanan rakamlara göre, toplanan indirim talepleri de geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50 artarak 1,7 milyona ulaştı. Amazon’un üyelik programı Prime’ın, bugün dünyadaki 200 milyondan fazla üyesine alışverişin ve eğlencenin en iyisini sunduğunu söyleyen Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, “Prime üyelerimize 650 bine yakın ürünü ücretsiz ve hızlı teslimatla sunuyoruz. İstanbul, Kocaeli Bursa ve Ankara’da ise öğlen saat 11.30’a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kapınıza teslim ediliyor. Prime üyeleri; sunduğumuz Çok Al Az Öde, Günün Fırsatları ve Prime Day gibi üyelere özel indirim kampanyaları sayesinde kolay ve hesaplı alışveriş ile tasarruf ediyor. Bu yıl, Prime Day dönemi boyunca 300 bini aşkın üründe müşterilerimize kaçırılmayacak indirimler sunuyoruz” şeklinde konuştu.


Borsa haftaya yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 yükselişle 11.109,68 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,83 puan ve yüzde 0,41 artarak 11.109,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,46 ile madencilik olurken, tek kaybettiren yüzde 0,24 ile turizm oldu. Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 artışla 11.064,85 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Ayrıca, endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 11.113,55 puana taşıdı.


#Ticaret
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