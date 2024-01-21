Müşterisinin bilgisini paylaşan otele 500 bin TL ceza

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, icra takibinde alacaklı vatandaşları sevindirecek emsal bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi'nin bu konu ile alakalı iptal kararını nazara alarak sıra cetveline itiraz edilmesi halinde varsa oluşan faiz gelirlerinin hak sahiplerine ödenmesine hükmetti. Daha önce bu tür nemalar devlete bırakılıyordu.