Niğde'de dev dönüşüm projesi: 1 milyar dolarlık GES projesinde son aşamaya gelindi

19:5314/10/2025, Salı
AA
Bakan Bayraktar'ın kabulünde BAE merkezli şirket ile enerji alanında kapsamlı iş birliği perspektifi ortaya konuldu.
Bakan Bayraktar'ın kabulünde BAE merkezli şirket ile enerji alanında kapsamlı iş birliği perspektifi ortaya konuldu.

Türkiye, net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeni bir dev projeyi daha hayata geçirmek için adım attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BAE ile Niğde'de kurulacak 1 milyar dolarlık güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı projesinin son aşamasına gelindiğini bildirdi. Öte yandan Bakan Bayraktar, BAE ile güneş enerjisi, kara ve deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri, pompaj depolamalı hidroelektrik ve teknoloji transferi başta olmak üzere ortak yatırım fırsatlarını ele alarak kapsamlı bir iş birliği perspektifi ortaya koyduklarını da ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yenilenebilir enerji projelerinde stratejik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda, Niğde Bor'da yapılacak yaklaşık 1 milyar dolarlık 1100 megavat depolamalı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı projesinin son aşamasına geldik." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar BAE'li şirketin heyetini ağırladı

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, BAE merkezli enerji şirketi Masdar'ın Üst Yöneticisi (CEO) Mohamed Jameel Al Ramahi ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Bakan Bayraktar, BAE merkezli enerji şirketi Masdar'ın CEO’su Ramahi ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

"Bölgemizde örnek bir dönüşüm modeli oluşturmayı amaçlıyoruz"

BAE ile güneş enerjisi, kara ve deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri, pompaj depolamalı hidroelektrik ve teknoloji transferi başta olmak üzere ortak yatırım fırsatlarını ele alarak kapsamlı bir işbirliği perspektifi ortaya koyduklarını kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, Niğde Bor'da yapılacak yaklaşık 1 milyar dolarlık 1100 megavat depolamalı GES yatırımı projesinin son aşamasına geldik. Ayrıca potansiyel deniz üstü rüzgar enerjisi santrali, HVDC iletim hattı ve pompaj depolamalı hidroelektrik santrali yatırımları da ele alındı. BAE ile özellikle yenilenebilir enerji projeleri odağında stratejik işbirliğimizi hükümetler arası mutabakat zaptı ile daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Enerji vizyonumuza güç katacak işbirlikleriyle altyapılarımızı güçlendirerek 2053 net sıfır hedefimize ulaşmayı ve bölgemizde örnek bir dönüşüm modeli oluşturmayı amaçlıyoruz."



