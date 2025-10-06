Yeni Şafak
Türkiye’nin en yüksek kapasiteli santrallerinden birisi Sivas’ta hizmete girdi

Sivas’ta kurulan dev Güneş Enerji Santrali (GES), 5G teknolojisiyle uzaktan hizmete alındı.

Sivas’ın Zara ilçesinde Türk Telekom tarafından yapımı tamamlanan ve Türkiye’nin en yüksek kapasiteli tesisleri arasında yer alan Sivas Güneş Enerji Santrali (GES), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu kapsamında 5G bağlantısı üzerinden uzaktan hizmete alındı. 

Yıllık yaklaşık 200 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olan santral, çevre dostu yapısıyla bölgenin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlayacak.

Açılış programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek katılırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Türk Telekom CEO’su Ümit Önal programa video konferans (VKS) yöntemiyle bağlandı.

Sivas GES’in yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak hem enerji verimliliğine hem de sürdürülebilir çevre hedeflerine katkı sunması bekleniyor. 

Türkiye’nin en yüksek kapasiteli yenilenebilir enerji tesislerinden biri olan santralin Sivas’a hayırlı olmasını dileyen Vali Şimşek, projede emeği geçenlere de teşekkür etti. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, tesisin açılışı gerçekleştirildi.

