Türkiye’nin en yüksek kapasiteli santrallerinden birisi Sivas’ta hizmete girdi

Sivas’ın Zara ilçesinde Türk Telekom tarafından yapımı tamamlanan ve Türkiye’nin en yüksek kapasiteli tesisleri arasında yer alan Sivas Güneş Enerji Santrali (GES), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu kapsamında 5G bağlantısı üzerinden uzaktan hizmete alındı.