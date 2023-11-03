Nitelikli göçmene çalışma izni talebi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, işletmelerin nitelikli personel konusunda yaşadığı personel açığının düzenli göçmen iş gücünden yararlanarak karşılanabileceğini belirtti. Yarın İstanbul’da başlayacak MÜSİAD Vizyoner’23 Zirvesi öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Asmalı, iş dünyasını ilgilendiren güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.





50 BİN LİRAYA ÇALIŞACAK KAYNAKÇI BULAMIYORUZ

Son aylarda nitelikli personel yetersizliği nedeniyle üretim hatlarının kapanmaya başladığını ifade eden Asmalı, ortaya çıkan bu tabloda iş gücündeki dengesizliklerin de etkili olduğunu söyledi. Konuyu bir örnekle anlatan Asmalı, “Benim bir tane şube başkanım diyor ki başkanım mühendis için ilan verdim 200 kişi geldi müracaat etti. Kaynakçı için ilan verdim bir kişi geldi. Mühendis 20 bin liraya çalışmaya razı kaynakçı 50 bin lirayı beğenmedi başka bir yere gitti diyor. Yetenek ve meslek mutlaka olmalı. Ben bunu ziyaret ettiğim bakanlarımızın hepsine anlattım” dedi.





BİZ YETİŞTİRDİK ALMANYA KAPTI

Gelişmiş ülkelerin iş gücü açığını kapatmak için düzenli göçmen iş gücünden yararlandığını belirten Asmalı, Türkiye’nin de buna kapı aralaması gerektiğini kaydetti. Asmalı, şunları dile getirdi: “Düzenli göçmen, çalışma vizelerinin esnetilmesi lazım. Genel Başkan Yardımcımız anlattı. Mobilya sektöründe üretim yapıyor. Ben bir adamı hasbel kader bulmuşum yetiştirmişim. Adam iki senedir benim elim ayağım olmuş. Bu adam ‘deport edecekler’ diye Yunanistan üzerinden Almanya’ya gitti. Almanya da bu adamı bir kursa tabi tutarak yasal çalışma izni verdi. Peki ‘biz bu adama kefil olsak, kefalet sistemi getirsek’ diye İçişleri Bakanı Münir Karaloğlu’na anlattık konuyu. “Olabilir” dediler. Biz buna da çalışıyoruz. Göç raporu hazırlıyoruz.”





ÇALIŞMA İZNİ VERSEK KAYIT DIŞILIK AZALIR

“Geçmişte yabancılar konusunda çok gevşettik ama şimdi de çok sıkı oldu” değerlendirmesinde bulunan Asmalı, şöyle devam etti: “Kaçak çalışan göçmenler kayıt altına alınsa, Türkiye ekonomisine çok ciddi değer olacak. Ankara’daki keresteciler sitesinde 1500 Afgan çalışıyor. Ay sonu elden paraları verilir. Birisi bu paraları toplar, olduğu gibi Afgansitan’a gönderir. Türkiye her ay milyon dolarları bu şekilde kaybediyor.”





RENCİDE EDİCİ BİR TABLO

Bu tabloyu tersine çevirmek gerektiğini belirten Asmalı, eğitim sisteminde de değişiklik yapılmasını istediklerini söyleyerek vasıflı eleman ihtiyacının önemini belirtti. Bu kadar işgücüne ihtiyacımız olduğu bir dönemde maalesef çok sayıda gencimiz iş hayatına atılmış değil. Bu insanların mutlaka meslek liselerine yönlendirilmeleri lazım. Bu da liseden sonra değil lise çağlarında da değil. İlkokuldan sonra yönlendirilmeleri lazım. Çocuk ilkokuldan sonra kabiliyetine göre mutlaka meslek alanlarına yönlendirilmeli ve üniversite kapısı belirli seviyedeki çocuklar için açılmalı. Her önüne gelen üniversiteye gitmemeli. Üniversite mezunlarının en çok rencide edildiği dönemdir bu dönem” diye konuştu.



