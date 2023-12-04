Not artışının devamı gelecek

Seçim sonrası siyasal ve ekonomik istikrarın devamı, yabancı yatırımcılarla yapılan toplantıların ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye'ye ilişkin olumlu değerlendirmeler art arda gelmeye devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP), geçen hafta, Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek, ülkenin kredi görünümünü revize etti. SP, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan, Türkiye'ye ilişkin not görünümlerindeki revizyonların, yaklaşan not artırımlarının da habercisi olduğunu söyledi

BIST'TE 8.000 PUANA TUTUNMA ÇABASI VAR

Düşüş eğilimindeki CDS'nin de Türkiye’ye olan bakış açındaki iyileşmenin bir göstergesi olduğunun altını çizen Doğan, son zamanlarda hem tahvil hem de borsaya yabancı girişleri başlamasına dikkat çekti. Doğan, "Şirketlerin üçüncü çeyrekte açıkladığı güçlü finansallar ve Borsa İstanbul’un zirveden dönüşü, birçok şirketin piyasa çarpanlarında ciddi düşüşler getirdi. Bu önemli bir potansiyelin de biriktiğinin göstergesi" dedi. Doğan, son dönemde endeksin 8 bin puanın üzerinde tutunma çabasının olumlu bir tablo oluşturduğunu vurguladı.

BORSADA RALLİ SÜRECEK

Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın da Borsa İstanbul’da zor geçen 2023 yılının her şeye rağmen kötü bir getiri sunmadığını belirterek, "BIST100 endeksi, ekime kadar enflasyon ve dövizle yarışır durumdaydı. Endeksin, yılı yine iyi bir görüntüyle bitirmesini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu. Şirketler açısından üçüncü çeyrek bilanço döneminin gayet başarılı geçtiğini ancak sıkılaşma adımlarının kar marjlarında baskı oluşturduğunu ifade eden Aydın, dördüncü çeyrek bilanço döneminin ise nispeten daha sakin geçebileceğini ve sektör bazlı pozitif ayrışmaların görülebileceğini düşündüğünü bildirdi.







