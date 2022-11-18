Nüfuzlu kişilere yakın takip: Görevden ayrılsalar bile bir yıl daha devam edecek

Nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine sıkı tedbir geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine ilişkin yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler uygulanacağını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) genel tebliğinde, "kamusal nüfuz sahibi kişiler", seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişiler olarak tanımlanıyor.

MALVARLIKLARI İÇİN TEDBİR

Tebliğe göre, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri veya gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla makul tedbirleri alacak. Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerle veya bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilişkilerinde ve gerçekleştirilen işlemlerde, bu kişilere ait veya işleme konu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul tedbirler alacak.

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EN AZ 1 YIL DAHA UYGULANACAK

Bu tedbirler, Türkiye tarafından seçilen veya atanan ya da uluslararası kuruluşlarda görev yapan kamusal nüfuz sahibi kişilerle veya bunların eşleri, birinci derece akrabaları veya yakınları ile tesis edilen iş ilişkisinin ve gerçekleştirilen işlemlerin yüksek riskli olarak değerlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Tedbirler ayrıca, kamusal nüfuz sahibi kişilerin görevden ayrılmaları veya bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl süreyle uygulanmaya devam edilecek. Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıca, kamusal nüfuz sahibi kişilerle iş ilişkisi tesisini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlayacak.

Uymayanlara ceza verilecek

Tebliğe göre, bir çıkar veya amaç birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket ortaklığı veya şirket çalışanı olma gibi her türlü sosyal, kültürel veya ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi kişilerin yakınları olarak değerlendirilecek. Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının veya gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden önce veya en geç ödeme zamanında makul tedbirler alacak. Buna ilişkin yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan önce üst yönetim bilgilendirilecek. Kamusal nüfuz sahibi kişilere ilişkin olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.