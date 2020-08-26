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Ekonomi Okul alışverişi dijitale kaydı Müşteriler en çok onları arıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Okul alışverişi dijitale kaydı: Müşteriler en çok onları arıyor ​

Okul alışverişi dijitale kaydı: Müşteriler en çok onları arıyor

Pandemiden dolayı açılıp açılmayacağı tartışma konusu olan okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlaması planlanıyor. Hazırlıkların hızlandığı alanda, internet üzerinden alışverişe talep %80 arttı. En çok tercih edilen ürünler ise; okul çantası, kalem kutusu, defterler oldu.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19’un hayatımıza girmesiyle birlikte dijital dönüşüm hızı her alanda arttı. Salgın müşteri alışveriş alışkanlıklarının değişmesine de neden oldu. Bunun yansımalarından biri de 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günlerin kaldığı şu sıralar öğrenci ve velilerin okul alışverişlerini daha çok internet üzerinden yapmasıyla ortaya çıktı. Daha az temas kurmak isteyen tüketiciler, internetüzerinden yapılan okul alışverilerinde geçen yıla oranla talebi katladı. Yeni bir okul dönemine daha merhaba demeye hazırlandıklarını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Okulların açılması her zaman heyecan verici bir süreç. Üstelik bu yıl, buna uzun süren bir uzaktan eğitim sürecinden sonra tekrar okul sıralarına dönme heyecanı da eklendi” diye konuştu. Çoğu okulun gerekli tedbirleri alarak, sınıfları sağlıklı ve güvenli eğitime hazırlandığına vurgu yapan Erturan, uzaktan eğitim için gerekli düzenlemeleri yapıldığı bu süreçte öğrenciler ve velilerin de “okula dönüş” alışverişlerine başladığını kaydetti.

TALEP YÜZDE 80 ARTTI

  • “Bundan önceki yıllarda da her türlü okul ihtiyacını ev konforunda topluca yapmak mümkün olduğu için online alışverişe hali hazırda yönelme vardı ancak bu yıl işin içine “sağlık” girince, online alışveriş daha çok tercih edildi” diyen Erturan, bunun bir sonucu olarak, Hepsiburada kırtasiye kategorisinde bulunan ürünlere talebin geçen seneye göre yüzde 80 oranında artış gösterdiğini ifade etti.

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EN ÇOK OKUL ÇANTASI SATILIYOR

Trendyol’un verilerine göre ise, Ağustos’un ilk haftasında kırtasiye kategorisinde en çok talep gören ürünler okul çantası, kalem kutusu, defterler, uçlu kalemler, fosforlu kalemler ve keçeli kalemler oldu. Geçtiğimiz yıla göre kalem kutusu satışları yüzde 176, defter satışları yüzde 394, keçeli kalem satışları ise yüzde 874 oranında artarken, okul çantalarına talep yüzde 58 artış gösterdi. Çizgi film karakterlerinin ve spor takımlarının lisanslı kırtasiye ürünleri de yoğun ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

MÜŞTERİ DAHA ÇOK DEFTER VE KALEM ARIYOR

Mutlu Erturan

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Fotoğraf: Arşiv

Mutlu Erturan, platformlarında kalem, yazı gereçleri, kalem kutuları, defterler ve klasörler, okul çantası, beslenme çantası, suluk ve mataralar, boya ve çizim ürünleri, hesap makineleri, yazı tahtaları ve kalemleri, masa üstü gereçleri ile fotokopi kağıtları gibi yüzlerce çeşit ürünün uygun fiyatlarla sunulduğunu söyledi. Bu ürünler arasında müşterilerin bu dönemde en çok aradığı ürün gruplarının defter, okul sırt çantası, kalemlik, kalem, fosforlu kalem, uçlu kalem ve suluk olduğunu aktaran Mutlu Erturan, “Önceki yıllardan farklı olarak, online eğitim sebebiyle laptop, mouse, klavye ve kulaklıklar da büyük ilgi gördü” diye konuştu.

KIRTASİYE MALİYETİ 350 LİRA

  • Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu da, bu yıl okula başlama maliyetinin 350 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Helvacıoğlu, “Öğrencilerimizin; okul çantası dahil, bir yıl boyunca ihtiyacı olacak tüm kırtasiye ürünlerinin maliyeti bu şekilde hesaplandı. Bu eğitim öğretim döneminde ders başı yapacak ana okul, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretimde okuyan yaklaşık 28 milyon öğrencimize başarılar diliyoruz, eğitimin vazgeçilmez unsurları olan kırtasiye ürünlerimizi öğrencilerimizle buluşturacak olmanın tarifsiz heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

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