Teknoloji İnternet kullanırkan hayatınızı kolaylaştıracak tavsiyeler
İNTERNET MOBİL DİĞER

İnternet kullanırkan hayatınızı kolaylaştıracak tavsiyeler

Korona virüsü nedeniyle tüm dünyanın evlerine çekilmesi internet kullanımında ciddi bir artışa neden olurken Anadolu Üniversitesi, interneti meşgul etmemek, kolayca hızlı internete erişebilmenin yolları konusunda vatandaşlara bazı tavsiyelerde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Tavsiyeler
Tavsiyeler


İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden yeni tip Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle vatandaşlar kendilerini evlerinde izole etti. Bu durum ülke genelinde bir anda internetin kullanımı çok yükletti. Türkiye’deki servis sağlayıcılarının açıklamalarına göre hem sabit hem de mobil internet kullanımında yüzde 30 ila 50’lere varan bir artış yaşanıyor. Anadolu Üniversitesi, uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki haftalarda da devam etme ihtimaline karşı ise verimli bir internet hizmeti için kullanıcılara da bazı görevler düştüğü belirtti.

Hızlı erişim için tavsiyeler


İnternet kullanılırken bunlara dikkat edilmeli

Anadolu Üniversitesi kullanılan interneti meşgul etmemek ve kolayca vatandaşların işlerini yapabilmesi için dikkat edilmesi önemli noktaların altına çizdi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, internet kullanılırken, “Sadece gerekli dokümanlar indirilmeli. Belge göndermek yerine link gönderilmeli. Paylaşılan gönderiler daha düşük formatlı içeriklere dönüştürülmeli, birden fazla belge var ise klasör sıkıştırılmalı. Yüksek boyutlu verilerin indirilmesi için internet trafiğinin daha az olduğu gece saatleri tercih edilmeli. Sürekli ve gereksiz görüntülü konuşmadan kaçınılmalı. Online oyunların başında geçirilen süreye dikkat edilmeli ve ekran kullanım süresi kontrol edilmeli” konulara dikkat edilmesi gerektiği dile getirildi.

Dikkat edilmesi gerekenler

İnternetten daha yüksek performans almak için bunlara dikkat edinmeli


Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma faaliyetlerinin aksamaması ve isteklendirme için hızlı bir internet en önemli şart olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi, kullanılan internetten daha yüksek performansı almak için şu önerilerde bulundu:

“Cihazlarınızı internete kablo ile bağlayın. Çünkü bağlantının sağlandığı kablonun kısa olması internetten aldığımız verimi arttıracaktır. Kablosuz bağlantılar için modemi merkezi bir yere konumlandırın. Güvenli bir WİFİ şifresi ile ağınızın güvende olduğundan emin olun. İnternet bağlantı hızınızı gün içinde hız testi yaparak kontrol edin. Modeminizi günde en az bir kez kapatıp açarak dinlenmesini sağlayın. İnternete bağlı cihazlarınızın sayısını azaltın. Bilgisayarınızın rutin virüs taramasını yapın. Tarayıcınızın ve cihazlarınızın güncellemelerini mutlaka zamanında yapın. Cihazlarınızın arka planında çalışan uygulamaları kontrol edin. Tarayıcılarınızın önbelleğini ve araç çubuğunu boşaltın.”

Kaspersky, Türkiye'yi saldırıya karşı uyardı
TEKNOLOJİ
Kaspersky, Türkiye'yi saldırıya karşı uyardı
Abone Ol Google News
G20de bir ilk

G20'de bir ilk

​Korona gündemli toplantı bu kez 'uzaktan' gerçekleşti.
LGSde sorular 1. dönemden

LGS'de sorular 1. dönemden

​Bakan Selçuk milyonlarca öğrencinin beklediği açıklamayı yaptı.
Cezasız kalmadı

Cezasız kalmadı

​Yaşlı adamı bağırarak azarlayan polis Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Türkiye farkı

Türkiye farkı

Ülkelerinin sahip çıkmadığı 3 turist grubu yurtlara yönlendirildi.
İspanya 'İtalya' oluyor!

İspanya 'İtalya' oluyor!

Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor.
Taksitler ertelendi

Taksitler ertelendi

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müjdeyi verdi.
İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

​Malatya BB Başkanı Selahattin Gürkan dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları hakkında konuştu.
Bahar dönemi 'evde' bitecek!

Bahar dönemi 'evde' bitecek!

​YÖK Başkanı alınan kararları açıkladı.

'Salgının önüne <br>geçemezsek...'

'Salgının önüne
geçemezsek...'

Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi.
Bu nasıl bir balık aşkı

Bu nasıl bir balık aşkı

​Bariyerlerin arkasında oltasıyla avlanırken yakalandı.
İtalya örneği korkutuyor

İtalya örneği korkutuyor

​Koronavirüsün görüldüğü iller açıklanabilir.
Tam 206 gün oldu

Tam 206 gün oldu

​Evlat nöbetinde ailelerin koronavirüse karşı en dikkat ettikleri kural.
Almanya'da Türkler sahaya iniyor

Almanya'da Türkler sahaya iniyor

​Merkel'e 'Birlikte güçlüyüz' yazılı mektup gönderildi.
Fahiş fiyat<br>artışına rekor ceza

Fahiş fiyat
artışına rekor ceza

​189 firmaya 9 milyon lira ceza kesildi.
Yarım<br>ücret ödenmeli

Yarım
ücret ödenmeli

Ücretsiz izne çıkarılanları sevindirecek detay.
Farkını ortaya koydu

Farkını ortaya koydu

Yıldızlar, koronavirüsle mücadele için bağış yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.