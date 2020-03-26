İnternet kullanırkan hayatınızı kolaylaştıracak tavsiyeler



İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden yeni tip Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle vatandaşlar kendilerini evlerinde izole etti. Bu durum ülke genelinde bir anda internetin kullanımı çok yükletti. Türkiye’deki servis sağlayıcılarının açıklamalarına göre hem sabit hem de mobil internet kullanımında yüzde 30 ila 50’lere varan bir artış yaşanıyor. Anadolu Üniversitesi, uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki haftalarda da devam etme ihtimaline karşı ise verimli bir internet hizmeti için kullanıcılara da bazı görevler düştüğü belirtti.

Hızlı erişim için tavsiyeler



İnternet kullanılırken bunlara dikkat edilmeli

Anadolu Üniversitesi kullanılan interneti meşgul etmemek ve kolayca vatandaşların işlerini yapabilmesi için dikkat edilmesi önemli noktaların altına çizdi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, internet kullanılırken, “Sadece gerekli dokümanlar indirilmeli. Belge göndermek yerine link gönderilmeli. Paylaşılan gönderiler daha düşük formatlı içeriklere dönüştürülmeli, birden fazla belge var ise klasör sıkıştırılmalı. Yüksek boyutlu verilerin indirilmesi için internet trafiğinin daha az olduğu gece saatleri tercih edilmeli. Sürekli ve gereksiz görüntülü konuşmadan kaçınılmalı. Online oyunların başında geçirilen süreye dikkat edilmeli ve ekran kullanım süresi kontrol edilmeli” konulara dikkat edilmesi gerektiği dile getirildi.



Dikkat edilmesi gerekenler

İnternetten daha yüksek performans almak için bunlara dikkat edinmeli



Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma faaliyetlerinin aksamaması ve isteklendirme için hızlı bir internet en önemli şart olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi, kullanılan internetten daha yüksek performansı almak için şu önerilerde bulundu:

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“Cihazlarınızı internete kablo ile bağlayın. Çünkü bağlantının sağlandığı kablonun kısa olması internetten aldığımız verimi arttıracaktır. Kablosuz bağlantılar için modemi merkezi bir yere konumlandırın. Güvenli bir WİFİ şifresi ile ağınızın güvende olduğundan emin olun. İnternet bağlantı hızınızı gün içinde hız testi yaparak kontrol edin. Modeminizi günde en az bir kez kapatıp açarak dinlenmesini sağlayın. İnternete bağlı cihazlarınızın sayısını azaltın. Bilgisayarınızın rutin virüs taramasını yapın. Tarayıcınızın ve cihazlarınızın güncellemelerini mutlaka zamanında yapın. Cihazlarınızın arka planında çalışan uygulamaları kontrol edin. Tarayıcılarınızın önbelleğini ve araç çubuğunu boşaltın.”