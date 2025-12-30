Olası kesintilere depo önlemi

Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında her zaman sürekli üretim yapılamadığı için depolama büyük önem taşıyor. Güneşli veya rüzgârlı anlarda üretilen fazla elektrik, daha sonra kullanılmak üzere saklanıyor. En yaygın depolama yöntemi bataryalar. Üretilen fazla elektrik, büyük pillerde depolanıyor ve ihtiyaç duyulduğunda yeniden şebekeye veriliyor.