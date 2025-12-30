Olası kesintilere depo önlemi

EPDK'nın yaptığı düzenlemeyle elektrik depolama tesisleri üretim santralleri tamamlanmadan devreye alınabilecek. Böylece Türkiye, Avrupa ve ABD'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerine karşı şebekesini daha güçlü, esnek ve kesintilere dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor.
Türkiye, elektrik kesintilerine karşı şebekesini daha güçlü ve dayanıklı hale getirmek için önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik depolama tesislerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaparak, bu tesislerin elektrik üretim santralleri tamamlanmadan önce devreye alınabilmesine imkân tanıdı. Yeni düzenleme sayesinde elektrik depolama tesisleri, ihtiyaç duyulduğunda sisteme hızlıca enerji verebilecek veya fazla elektriği depolayarak şebekedeki yükü dengeleyecek. Böylece ani talep artışları ya da teknik arızalar nedeniyle yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin önüne geçilecek. Son zamanlarda Avrupa ve ABD'de yaşanan elektrik kesintileri, enerji altyapılarında depolamanın önemini gösterdi. Bu kesintilerin, özellikle sıcak hava dalgalarıyla birlikte artan elektrik tüketimi ve şebekedeki ani yüklenmeler nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor. Yeterli depolama kapasitesi bulunmaması, elektrik sistemlerinin savunmasız kalmasına yol açıyor.
HIZLI VE ESNEK YÖNETİM
EPDK'nin değişikliğiyle birlikte, elektrik depolama tesisleri üretim tesislerinden bağımsız olarak veya onlardan önce devreye girebilecek. Bu sayede, talebin aniden arttığı saatlerde depolanan enerji sisteme verilerek elektrik akışının kesintiye uğraması engellenecek. Ayrıca, depolama tesisleri elektrik piyasasında daha aktif bir rol üstlenecek. Gerekli şartları sağlayan tesisler, şebekenin dengede kalmasını sağlayan yan hizmetlere ve dengeleme piyasalarına katılabilecek.
VATANDAŞ NE KAZANACAK?
Düzenleme ile özellikle yaz aylarında klima kullanımının arttığı, kışın ise elektrikli ısıtıcıların yoğunlaştığı dönemlerde, depolama tesisleri şebekeye destek vererek ani kesintilerin önüne geçecek. Sanayi bölgeleri ve organize sanayi bölgelerinde kurulacak depolama tesisleri sayesinde, fabrikaların yüksek tüketim saatlerinde şebekeye yük bindirmesi azalacak. Düzenlemenin 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girmesiyle, Türkiye’nin elektrik şebekesinde depolamanın payı hızla artacak.
Bataryada depolanıyor
- Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında her zaman sürekli üretim yapılamadığı için depolama büyük önem taşıyor. Güneşli veya rüzgârlı anlarda üretilen fazla elektrik, daha sonra kullanılmak üzere saklanıyor. En yaygın depolama yöntemi bataryalar. Üretilen fazla elektrik, büyük pillerde depolanıyor ve ihtiyaç duyulduğunda yeniden şebekeye veriliyor.