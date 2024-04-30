Önce arsa sonra ev sahibi yapıyor

‘Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle gayrimenkul sektöründe projelerine devam eden şirket; Başakşehir ve Bahçeşehir’in kesişim noktasında bulunan ve şehrin genişleme aksında yer alan bölgede ‘Yeni Arnavutköy’ü inşa edecek. İnşaatın, sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlaması planlanıyor. Evinin arsasına sahip olan kişiler, inşaat başlangıcında inşaat maliyetini peşin veya taksitler halinde ödeme imkanına sahip olacaklar.

Faizlerin yükselmesi ve krediye ulaşımın zorlaşmasının yanı sıra arsa inşaat maliyetlerinin de yükselmesiyle birlikte konuta erişimin zorlaştığını belirten Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, ev sahibi olmanın orta ve dar gelirli vatandaş için giderek zorlaştığını söyledi.

ERİŞİLEBİLİR VE EKONOMİK KONUTLAR

Akbal, “Fuzul Topraktan olarak konut üretimindeki ekstra maliyet yüklerini ortadan kaldırarak, ekonomik ve erişilebilir konutlar üretmeyi hedefliyoruz. Yatırımcılar aşamalı olarak önce toprak sahibi, daha sonra da inşaatın başlamasının ardından ev sahibi olabilecek. Vatandaşlarımıza maliyet fiyatına ev sahibi olma imkanı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

1+1 dairenin arsa payı 760 bin Tl

İlk etabı 500 konuttan oluşacak ve Arnavutköy’ün Yeni Sanayi Merkezi’ne komşu olan proje, Kuzey Marmara Otoyolu’na 3 dakikalık mesafede yer alıyor. Toplam 50 bin metrekare inşaat alanına sahip projede yatırımcılar için 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri bulunuyor. 1+1 dairenin arsa payı 760 bin TL’ye satışa sunulacak ve 18 aya varan vade imkanları sağlanacak. Dairelerin teslimi inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacak.







